Рада ухвалила закон Зеленського про оборону країни

Верховна Рада у другому читанні та в цілому підтримала президентський законопроект "Про оборону України", який передбачає затвердження плану оборони країни у разі збройної агресії або збройного конфлікту.



За відповідний проект закону 20 вересня проголосували 286 народних депутатів.

Законопроект підтримали фракції "Слуга народу", частину голосів також дали фракції "Європейська солідарність" (15), "Батьківщина" (9), "Голос" (14), депутатська група "За майбутнє" (5) та позафракційні нардепи (9).

"Опозиційна платформа - За життя" - голосування проігнорувала.

Президентським проектом закону передбачено законодавче врегулювання видання плану оборони України та надання права президенту затверджувати його структуру.

У законопроекті №1011 відзначається, що "план оборони України – складова частина оборонного планування, що містить сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту".

Раніше президент Володимир Зеленський вніс зміни у положення про військову службу на випадок "стану війни".

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