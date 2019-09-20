Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада ухвалила закон Зеленського про оборону країни

П'ятниця, 20 вересня 2019, 17:23
Рада ухвалила закон Зеленського про оборону країни

Верховна Рада у другому читанні та в цілому підтримала президентський законопроект "Про оборону України", який передбачає затвердження плану оборони країни у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

За відповідний проект закону 20 вересня проголосували 286 народних депутатів.

Законопроект підтримали фракції "Слуга народу", частину голосів також дали фракції "Європейська солідарність" (15), "Батьківщина" (9), "Голос" (14), депутатська група "За майбутнє" (5) та позафракційні нардепи (9).

"Опозиційна платформа - За життя" - голосування проігнорувала.

Президентським проектом закону передбачено законодавче врегулювання видання плану оборони України та надання права президенту затверджувати його структуру.

У законопроекті №1011 відзначається, що "план оборони України – складова частина оборонного планування, що містить сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту".

Раніше президент Володимир Зеленський вніс зміни у положення про військову службу на випадок "стану війни".

Нагадаємо: 

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадапрезидентЗеленськийМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
Усі новини...
Реклама: