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Блокада російського вугілля: учасники заявили про силовий розгін

Субота, 21 вересня 2019, 16:26

Поліція силою розігнала учасників блокади вагонів із вугіллям у Соснівці на Львівщині та затримала більше 20 осіб.

Джерело: Штаб блокади торгівлі з окупантами у Facebook

Дослівно: "Сьогодні близько 12:00 спецпризначенці поліції, застосувавши силу, почали відтискати учасників блокади у Соснівці Львівської області від місця блокування вагонів із російським вугіллям. Зрештою, поліція без жодних попереджень почала заарештовувати ветеранів АТО та місцевих шахтарів".

"Точної кількості затриманих наразі невідомо, однак більше двадцяти осіб. Серед затриманих і перший командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.

Поліція наразі не повідомляє про затриманих.

Що було раніше: У суботу поліція Львівщини повідомила, що на залізничній колії станції "Соснівка" невідомі особи блокують вагони, завантажені вугіллям. Поліція попередила про застосування заходів примусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Львівщиназалізницяполіція
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