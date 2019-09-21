Блокада российского угля: участники заявили о силовом разгоне
Полиция силой разогнала участников блокады вагонов с углем в Сосновке Львовской области и задержала более 20 человек.
Источник: Штаб блокады торговли с оккупантами в Facebook
Дословно: "Сегодня около 12:00 спецназовцы полиции, применив силу, начали оттеснять участников блокады в Сосновке Львовской области от места блокировки вагонов с российским углем. В конце концов, полиция без предупреждения начала арестовывать ветеранов АТО и местных шахтеров".
"Точное количество задержанных пока неизвестно, однако более двадцати человек. Среди задержанных и первый командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.
Полиция пока не сообщает о задержанных.
Что было ранее: В субботу полиция Львовской области сообщила, что на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные лица блокируют вагоны, загруженные углем. Полиция предупредила о применении мер принуждения.
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