Блокада российского угля: участники заявили о силовом разгоне

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Суббота, 21 сентября 2019, 16:26

Полиция силой разогнала участников блокады вагонов с углем в Сосновке Львовской области и задержала более 20 человек.

Источник: Штаб блокады торговли с оккупантами в Facebook

Дословно: "Сегодня около 12:00 спецназовцы полиции, применив силу, начали оттеснять участников блокады в Сосновке Львовской области от места блокировки вагонов с российским углем. В конце концов, полиция без предупреждения начала арестовывать ветеранов АТО и местных шахтеров".

"Точное количество задержанных пока неизвестно, однако более двадцати человек. Среди задержанных и первый командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

Полиция пока не сообщает о задержанных.

Что было ранее: В субботу полиция Львовской области сообщила, что на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные лица блокируют вагоны, загруженные углем. Полиция предупредила о применении мер принуждения.

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Темы: Львовщина железная дорога полиция


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