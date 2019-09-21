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В КИУ назвали нардепов, которые пропустили почти весь "турборежим"

Суббота, 21 сентября 2019, 17:51

С начала работы Верховной Рады IX созыва 17 народных депутатов пропустили более 90% голосований.

Источник: Комитет избирателей Украины

Детали: В августе-сентябре было проведено 15 пленарных заседаний ВРУ и 548 голосований.

Из 17 нардепов, пропустивших большую часть голосований, 14 являются представителями фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", 2 - из группы "За будущее", один - из ВО "Батькивщина".

"Почти не голосовали в августе-сентябре Вадим Рабинович (принял участие в 1% голосований), Юрий Солод (2%), Ренат Кузьмин (3%), Вадим Столар (5%), Юрий Бойко (5%), Виктор Медведчук ( 5%), Юлия Левочкина (5%), Антон Яценко (6%), Григорий Суркис (6%), Тарас Козак (6%), Александр Фельдман (6%), Игорь Абрамович (6%), Анатолий Урбанский (6 %), Сергей Ларин (6%), Сергей Тарута (7%), Александр Пузанов (10%), Виталий Борт (10%).

Указанные нардепы преимущественно присутствовали на заседаниях ВР, однако пропустили голосования без уважительных причин - таких как болезнь или командировка, сообщили в КИУ.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаКИУ
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