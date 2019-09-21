ДТП на Одещині: Кількість постраждалих зросла
Внаслідок ДТП в Одеській області госпіталізовано чотирьох постраждалих.
Джерело: відділ комунікації поліції в Одеській області
Деталі: За даними правоохоронців, подію кваліфіковано за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України - "порушення правил безпеки дорожнього руху".
Раніше у поліції повідомляли про 9 осіб - попередню кількість жертв зіткнення переповненої маршрутки та вантажівки, що сталося між селами Нова Долина та Прилиманське. Також повідомлялося про двох постраждалих внаслідок аварії.
Водій вантажівки, відповідно до оприлюдненого у мережі відео, живий.
Дослівно: "На ділянці дороги сполученням Овідіополь-Одеса, між селами Нова Долина та Прилиманське, у зв’язку із дорожньо-транспортною пригодою ускладнено рух транспорту. Зараз там працюють поліцейські, які з’ясовують обставини аварії та забезпечують безпеку дорожнього руху".
Водіїв просять по можливості скористатися альтернативними шляхами для об'їзду місця ДТП.