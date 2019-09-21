ДТП на Одещині: Кількість постраждалих зросла

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Субота, 21 вересня 2019, 18:02

Внаслідок ДТП в Одеській області госпіталізовано чотирьох постраждалих. 

Джерело: відділ комунікації поліції в Одеській області 

Деталі: За даними правоохоронців, подію кваліфіковано за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України - "порушення правил безпеки дорожнього руху".  

Раніше у поліції повідомляли про 9 осіб - попередню кількість жертв зіткнення переповненої маршрутки та вантажівки,  що сталося між селами Нова Долина та Прилиманське. Також повідомлялося про двох постраждалих внаслідок аварії. 

Водій вантажівки, відповідно до оприлюдненого у мережі відео, живий. 

Дослівно: "На ділянці дороги сполученням Овідіополь-Одеса, між селами Нова Долина та Прилиманське, у зв’язку із дорожньо-транспортною пригодою ускладнено рух транспорту. Зараз там працюють поліцейські, які з’ясовують обставини аварії та забезпечують безпеку дорожнього руху". 

Водіїв просять по можливості скористатися альтернативними шляхами для об'їзду місця ДТП. 

 

 

Українська правда

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Теми: ДТП Одеська область жертви


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