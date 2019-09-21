ДТП на Одесчине: Количество пострадавших возросло

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Суббота, 21 сентября 2019, 18:02

В результате ДТП в Одесской области госпитализированы четверо пострадавших.

Источник: отдел коммуникации полиции в Одесской области

Детали: По данным правоохранителей, событие квалифицировано по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины - "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Ранее в полиции предварительно сообщали о 9 жертвах столкновения переполненной маршрутки и грузовика, что произошло между селами Новая Долина и Прилиманское. Также сообщалось о двух пострадавших в результате аварии.

Водитель фуры, согласно видео, обнародованном в сети, жив. 

Дословно: "На участке дороги сообщением Овидиополь-Одесса, между селами Новая Долина и Прилиманское, в связи с дорожно-транспортным происшествием затруднено движение транспорта. В настоящее время там работают полицейские, которые выясняют обстоятельства аварии и обеспечивают безопасность дорожного движения".

Водителей просят по возможности воспользоваться альтернативными дорогами для объезда места аварии. 

 

Украинская правда

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Темы: ДТП Одесская область жертвы


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