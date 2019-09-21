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Блокада вугілля на Львівщині: затримали 28 осіб, в поліції заявили про травмованих

Субота, 21 вересня 2019, 18:45
Блокада вугілля на Львівщині: затримали 28 осіб, в поліції заявили про травмованих
фото - ГУНП у Львівській обл.

У c.Сілець Львівської області під час заходів з розблокування руху на залізниці поліція затримала 28 осіб - учасників блокади російського вугілля.  

Джерело: Відділ комунікації поліції Львівської обл. 

Деталі: Затриманих доставлено до відділку поліції, встановлюються їхні особисті дані.

Дослівно: "На законні вимоги  правоохоронців блокувальники не реагували. Поліція змушена була застосувати заходи поліцейського примусу, оскільки вони чинили фізичний спротив. Під час заходів з розблокування руху учасники акції завдали тілесних ушкоджень 8 правоохоронцям", - заявили у поліції.

Одного з травмованих поліцейських доправлено до медзакладу, діагноз уточнюється. 

 
фото - управління НП у Львівській обл.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.279 КК "блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства". Санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

Що передувало: Раніше у Штабі блокади торгівлі з окупантами заявили, що поліція силою розігнала учасників блокади вагонів із вугіллям у Соснівці на Львівщині та затримала понад 20 осіб. Повідомлялося, що серед затриманих є перший командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.

У поліції заявили, що від керівництва одного з вугільних підприємств району надійшла заява  про те, що у с.Сілець на залізничній колії станції "Соснівка" невідомі здійснюють блокування вагонів, завантажених вугіллям, чим завдають суттєвої фінансової шкоди підприємству.  

"Українська правда" у Threads

Теми: Львівщинавугіллязалізницяполіція
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