Блокада вугілля на Львівщині: затримали 28 осіб, в поліції заявили про травмованих

У c.Сілець Львівської області під час заходів з розблокування руху на залізниці поліція затримала 28 осіб - учасників блокади російського вугілля.

Джерело: Відділ комунікації поліції Львівської обл.

Деталі: Затриманих доставлено до відділку поліції, встановлюються їхні особисті дані.

Дослівно: "На законні вимоги правоохоронців блокувальники не реагували. Поліція змушена була застосувати заходи поліцейського примусу, оскільки вони чинили фізичний спротив. Під час заходів з розблокування руху учасники акції завдали тілесних ушкоджень 8 правоохоронцям", - заявили у поліції.

Одного з травмованих поліцейських доправлено до медзакладу, діагноз уточнюється.

фото - управління НП у Львівській обл.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.279 КК "блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства". Санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

Що передувало: Раніше у Штабі блокади торгівлі з окупантами заявили, що поліція силою розігнала учасників блокади вагонів із вугіллям у Соснівці на Львівщині та затримала понад 20 осіб. Повідомлялося, що серед затриманих є перший командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.

У поліції заявили, що від керівництва одного з вугільних підприємств району надійшла заява про те, що у с.Сілець на залізничній колії станції "Соснівка" невідомі здійснюють блокування вагонів, завантажених вугіллям, чим завдають суттєвої фінансової шкоди підприємству.