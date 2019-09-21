Блокада угля на Львовщине: задержали 28 человек, в полиции заявили о травмированных

В c. Силец Львовской области во время мероприятий по разблокированию движения на железной дороге полиция задержала 28 человек - участников блокады российского угля.

Источник: Отдел коммуникации полиции Львовской обл.

Детали: Задержанные доставлены в отделение полиции, устанавливаются их личные данные.

Дословно: "На законные требования правоохранителей блокировщики не реагировали. Полиция вынуждена была применить меры полицейского принуждения, поскольку они оказывали физическое сопротивление. В ходе мероприятий по разблокированию движения участники акции нанесли телесные повреждения 8 правоохранителям", - заявили в полиции.

Один из травмированных полицейских доставлен в медучреждение, диагноз уточняется.

фото - управление НП во Львовской обл.

По факту события открыто уголовное производство по ч.2 ст.279 УК "блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия". Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.

Предыстория: Ранее в Штабе блокады торговли с оккупантами заявили, что полиция силой разогнала участников блокады вагонов с углем в Сосновке на Львовщине и задержала более 20 человек. Сообщалось, что среди задержанных есть и первый командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

В полиции заявили, что от руководства одного из угольных предприятий района поступило заявление о том, что в с.Силец на железнодорожных путях станции "Сосновка" неизвестные блокируют вагонs c углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию.