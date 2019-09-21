ОС: У суботу - сім обстрілів, без жертв

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Субота, 21 вересня 2019, 20:30

У суботу проросійські бойовики порушили режим припинення вогню 7 разів, застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. 

Джерело: пресцентр ООС 

Деталі: Під час обстрілів бойовики застосували артилерійські системи калібру 122 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 4 обстріли позицій ОС - неподалік Водяного та Лебединського. 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли  - неподалік Південного та поблизу Новозванівки. 

20 вересня троє військовослужбовців зі складу ОС отримали поранення різного ступеня важкості, один – бойове травмування. Збройні формування РФ порушили режим припинення вогню 19 разів, факти вогню було зафіксовано поблизу Новотроїцького, Новогнатівки, Красногорівки, Мар’їнки, Водяного, Павлополя, Авдіївки, Новолуганського, Кримського, Південного, Станиці Луганської, Майорська, Новозванівки.

Українська правда

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Теми: ООС Донбас Мінські угоди


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