ОС: У суботу - сім обстрілів, без жертв
У суботу проросійські бойовики порушили режим припинення вогню 7 разів, застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння.
Джерело: пресцентр ООС
Деталі: Під час обстрілів бойовики застосували артилерійські системи калібру 122 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 4 обстріли позицій ОС - неподалік Водяного та Лебединського.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли - неподалік Південного та поблизу Новозванівки.
20 вересня троє військовослужбовців зі складу ОС отримали поранення різного ступеня важкості, один – бойове травмування. Збройні формування РФ порушили режим припинення вогню 19 разів, факти вогню було зафіксовано поблизу Новотроїцького, Новогнатівки, Красногорівки, Мар’їнки, Водяного, Павлополя, Авдіївки, Новолуганського, Кримського, Південного, Станиці Луганської, Майорська, Новозванівки.
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