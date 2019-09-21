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ОС: В субботу - семь обстрелов, без жертв

Суббота, 21 сентября 2019, 20:30

В субботу пророссийские боевики нарушили режим прекращения огня 7 раз, применив запрещенное "Минскими соглашениями" вооружение.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Во время обстрелов боевики применили артиллерийские системы калибра 122 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.  

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 4 обстрела позиций ОС - возле Водяного и Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела - вблизи н.п.Пивденное и Новозвановка. 

20 сентября трое военнослужащих из состава ОС получили ранения различной степени тяжести, один - боевое травмирование. Вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 19 раз, факты огня были зафиксированы вблизи Новотроицкого, Новогнатовки, Красногоровки, Марьинки, Водяного, Павлополя, Авдеевки, Новолуганского, Крымского, Южного, Станицы Луганской, Майорского, Новозвановки. 

Украинская правда
Темы: ООСДонбассМинские соглашения
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