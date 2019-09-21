ОС: В субботу - семь обстрелов, без жертв

В субботу пророссийские боевики нарушили режим прекращения огня 7 раз, применив запрещенное "Минскими соглашениями" вооружение.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Во время обстрелов боевики применили артиллерийские системы калибра 122 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 4 обстрела позиций ОС - возле Водяного и Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела - вблизи н.п.Пивденное и Новозвановка.

20 сентября трое военнослужащих из состава ОС получили ранения различной степени тяжести, один - боевое травмирование. Вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 19 раз, факты огня были зафиксированы вблизи Новотроицкого, Новогнатовки, Красногоровки, Марьинки, Водяного, Павлополя, Авдеевки, Новолуганского, Крымского, Южного, Станицы Луганской, Майорского, Новозвановки.