ОС: В субботу - семь обстрелов, без жертв
В субботу пророссийские боевики нарушили режим прекращения огня 7 раз, применив запрещенное "Минскими соглашениями" вооружение.
Источник: пресс-центр ООС
Детали: Во время обстрелов боевики применили артиллерийские системы калибра 122 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 4 обстрела позиций ОС - возле Водяного и Лебединского.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела - вблизи н.п.Пивденное и Новозвановка.
20 сентября трое военнослужащих из состава ОС получили ранения различной степени тяжести, один - боевое травмирование. Вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 19 раз, факты огня были зафиксированы вблизи Новотроицкого, Новогнатовки, Красногоровки, Марьинки, Водяного, Павлополя, Авдеевки, Новолуганского, Крымского, Южного, Станицы Луганской, Майорского, Новозвановки.
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