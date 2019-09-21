Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко пояснив, чому Медведчук не сидить і що робив у нього вдома

Субота, 21 вересня 2019, 23:30
Порошенко пояснив, чому Медведчук не сидить і що робив у нього вдома

П'ятий президент України Петро Порошенко пояснив, чому кум Путіна, один з лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук "не сидів і не сидить" і з якою метою відвідував маєток Порошенка за часів його президенства.

Джерело: Інтерв'ю Порошенка "5 каналу", яке вийшло в ефір 21 вересня.

Пряма мова: "Жодного разу не було такого, щоб хтось звертався з проханням "У нас є обгрунтовані звинувачення щодо Медведчука", і я ніколи нікому не казав "ви його не чіпайте", - заявив Порошенко, коментуючи питання про "легалізацію Медведчука Порошенком в українській політиці".

"Правоохоронні органи і суди мають бути незалежними від президента. Якщо у нас президент буде вказівним перстом і говорити "цього посадити, а цього відпустити" - це не демократична країна", - додав він.

Також Порошенко прокоментував повідомлення ЗМІ щодо відвідин Медведчуком його маєтку.

"Нічого не робив" - заявив Порошенко на питання, що Медведчук робив у нього вдома.

Пряма мова Порошенка: "Там, де були "Схеми" (розслідування програми "Схеми" - ред.) - я не бачив там Медведчука".

Деталі: При цьому Порошенко заявив, що Медведчук відвідував його будинок двічі.

"Не в цей день. Перед тим, як він виїзджав до Путіна. Ми погоджували його позицію перед переговорами з Путіним. Виключно це. І виключно з питань щодо звільнення заручників. Ніяких інших питань не обговорювалося" - повідомив п'ятий президент України.

Порошенко уточнив, що зустріч відбулася у нього вдома, тому що раніше він його прийняти не міг.

"Я вже повертався додому і його викликав сюди... Це розпорядок роботи президента, ненормований робочий день, багато людей приїзджали до мене додому. І це абсолютно не означає ніякого приватного характеру", - додав він.

"Роль Медведчука - я тричі це підкреслюю - він не представляв Україну (на перемовинах з РФ - ред.). Єдиний, кого представляв Медведчук у складі гуманітарної підгрупи ТКГ - Путін. Цьому є неспростовна і велика кількість доказів".

Він також зазначив, що не коментує перебіг міжнародних переговорів, "в т.ч. і висловлювання Безсмерного - хто був ініціатором".

"Але і не спростовую це", - додав Порошенко та заявив, що російська сторона робила кроки, щоб "альтернативи Медведчуку не було".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоМедведчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
Усі новини...
Реклама: