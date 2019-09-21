Порошенко пояснив, чому Медведчук не сидить і що робив у нього вдома

8650 переглядів
Субота, 21 вересня 2019, 23:30

П'ятий президент України Петро Порошенко пояснив, чому кум Путіна, один з лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук "не сидів і не сидить" і з якою метою відвідував маєток Порошенка за часів його президенства.

Джерело: Інтерв'ю Порошенка "5 каналу", яке вийшло в ефір 21 вересня.

Пряма мова: "Жодного разу не було такого, щоб хтось звертався з проханням "У нас є обгрунтовані звинувачення щодо Медведчука", і я ніколи нікому не казав "ви його не чіпайте", - заявив Порошенко, коментуючи питання про "легалізацію Медведчука Порошенком в українській політиці".

"Правоохоронні органи і суди мають бути незалежними від президента. Якщо у нас президент буде вказівним перстом і говорити "цього посадити, а цього відпустити" - це не демократична країна", - додав він.

Також Порошенко прокоментував повідомлення ЗМІ щодо відвідин Медведчуком його маєтку.

"Нічого не робив" - заявив Порошенко на питання, що Медведчук робив у нього вдома.

Пряма мова Порошенка: "Там, де були "Схеми" (розслідування програми "Схеми" - ред.) - я не бачив там Медведчука".

Деталі: При цьому Порошенко заявив, що Медведчук відвідував його будинок двічі.

"Не в цей день. Перед тим, як він виїзджав до Путіна. Ми погоджували його позицію перед переговорами з Путіним. Виключно це. І виключно з питань щодо звільнення заручників. Ніяких інших питань не обговорювалося" - повідомив п'ятий президент України.

Порошенко уточнив, що зустріч відбулася у нього вдома, тому що раніше він його прийняти не міг.

"Я вже повертався додому і його викликав сюди... Це розпорядок роботи президента, ненормований робочий день, багато людей приїзджали до мене додому. І це абсолютно не означає ніякого приватного характеру", - додав він.

"Роль Медведчука - я тричі це підкреслюю - він не представляв Україну (на перемовинах з РФ - ред.). Єдиний, кого представляв Медведчук у складі гуманітарної підгрупи ТКГ - Путін. Цьому є неспростовна і велика кількість доказів".

Він також зазначив, що не коментує перебіг міжнародних переговорів, "в т.ч. і висловлювання Безсмерного - хто був ініціатором".

"Але і не спростовую це", - додав Порошенко та заявив, що російська сторона робила кроки, щоб "альтернативи Медведчуку не було".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Порошенко Медведчук


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Виплата для 1000 суддів: Порошенко не прийшов на допит у ДБР 18 вересня 2019, 13:43
Після всіх бід Порошенко навіть СМС не написав – Гонтарева 18 вересня 2019, 11:17
Суд арештував всю нерухомість "Кузні на Рибальському" 17 вересня 2019, 15:47
Усі новини
Головні новини
Порошенко пояснив, чому Медведчук не сидить і що робив у нього вдома
У Конгресі США вимагають стенограму розмови Трампа і Зеленського про щось "не те"
Блокада вугілля на Львівщині: затримали 28 осіб, в поліції заявили про травмованих
Труба заявив, що знайшов у себе "прослушку"
Усі новини
здоров'я

Чому у деяких людей постійно холодні руки

їжа

Як упорядкувати холодильник, щоб тримати їжу свіжою

здоров'я

Менструація: що це таке, як пережити місячні і ПМС, в яких випадках іти до лікаря