Порошенко пояснив, чому Медведчук не сидить і що робив у нього вдома

П'ятий президент України Петро Порошенко пояснив, чому кум Путіна, один з лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук "не сидів і не сидить" і з якою метою відвідував маєток Порошенка за часів його президенства.

Джерело: Інтерв'ю Порошенка "5 каналу", яке вийшло в ефір 21 вересня.

Пряма мова: "Жодного разу не було такого, щоб хтось звертався з проханням "У нас є обгрунтовані звинувачення щодо Медведчука", і я ніколи нікому не казав "ви його не чіпайте", - заявив Порошенко, коментуючи питання про "легалізацію Медведчука Порошенком в українській політиці".

"Правоохоронні органи і суди мають бути незалежними від президента. Якщо у нас президент буде вказівним перстом і говорити "цього посадити, а цього відпустити" - це не демократична країна", - додав він.

Також Порошенко прокоментував повідомлення ЗМІ щодо відвідин Медведчуком його маєтку.

"Нічого не робив" - заявив Порошенко на питання, що Медведчук робив у нього вдома.

Пряма мова Порошенка: "Там, де були "Схеми" (розслідування програми "Схеми" - ред.) - я не бачив там Медведчука".

Деталі: При цьому Порошенко заявив, що Медведчук відвідував його будинок двічі.

"Не в цей день. Перед тим, як він виїзджав до Путіна. Ми погоджували його позицію перед переговорами з Путіним. Виключно це. І виключно з питань щодо звільнення заручників. Ніяких інших питань не обговорювалося" - повідомив п'ятий президент України.

Порошенко уточнив, що зустріч відбулася у нього вдома, тому що раніше він його прийняти не міг.

"Я вже повертався додому і його викликав сюди... Це розпорядок роботи президента, ненормований робочий день, багато людей приїзджали до мене додому. І це абсолютно не означає ніякого приватного характеру", - додав він.

"Роль Медведчука - я тричі це підкреслюю - він не представляв Україну (на перемовинах з РФ - ред.). Єдиний, кого представляв Медведчук у складі гуманітарної підгрупи ТКГ - Путін. Цьому є неспростовна і велика кількість доказів".

Він також зазначив, що не коментує перебіг міжнародних переговорів, "в т.ч. і висловлювання Безсмерного - хто був ініціатором".



"Але і не спростовую це", - додав Порошенко та заявив, що російська сторона робила кроки, щоб "альтернативи Медведчуку не було".