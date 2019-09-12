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Безсмертный: Меркель ввела Медведчука в переговоры об обмене по наводке Путина

Четверг, 12 сентября 2019, 10:38
Безсмертный: Меркель ввела Медведчука в переговоры об обмене по наводке Путина

Бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный заявляет, что Виктор Медведчук получил ведущую роль в освобождении пленных с подачи канцлера Германии Ангелы Меркель.

Источник: интервью программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской на "24 канале" 11 сентября.

Прямая речь: "Если бы не Меркель в этом процессе, Медведчук бы изначально никакой роли там не играл. Это она по наводке Путина инкорпорировала Медведчука в этот процесс, а Порошенко этот пас принял.

Почему он это сделал – это вопрос к самому Петру Алексеевичу. Более того, по его собственному указанию Медведчук был на связях с СБУ, в частности с Василием Грицаком.

Однако Медведчук не участвовал в обмене пленных, особенно в этом последнем. Отмечу, что появление Медведчука в любом процессе сопровождается двумя вещами – "спасением" и бизнесом".

Безсмертный также заявил: "Обмен пленными я не считаю ни победой, ни предательством, а считаю это счастьем семей, в которых вернули детей, сыновей, отцов, мужей и тому подобное. Для страны это тоже ни измена, ни победа, а просто счастье семей".

Комментируя роль президента Владимира Зеленского в обмене политзаключенных по формуле "35 на 35", он сказал: "Я за объективность оценки. Во времена президентства Порошенко тоже были освобождены почти 3 тысячи человек – и не замечать этого нельзя".

Безсмертный считает: "Если бы не два аргумента – арест и доставка Цемаха и его показания – этого бы освобождения не было. Ведь он дал серьезные наводки, которые формализировали то, о чем говорилось на аналитическом уровне.

Вокруг Цемаха есть большой миф и конкретные свидетельства, которые дают много возможностей выйти на различные фигуры и получить еще показания. Фигура Цемаха очень важна, но мы сегодня живем в мифе вокруг него, как будто он знает все. Но он до конца ничего не знает, он просто выполнял свою роль, которую он сыграл".

Знать больше: Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля

Предыстория:

  • 13 августа президент Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, хотя вернул его туда только 9 июля.
  • Виктор Медведчук – кум российского президента Владимира Путина, политик пророссийских и федералистских позиций.
  • Пятый президент Украины Петр Порошенко ввел его в процесс переговоров по обмену пленными боевиков Донбасса за его способность договориться с Путиным, но в последнее время и переговоры по пленным, и переговоры по политзаключенным буксовали.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: МедведчукПутинМеркельПорошенкопленные
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