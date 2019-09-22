У нас є речник з приводу "путчу" – Порошенко
П’ятий президент Петро Порошенко каже, що інформацію про грудневий "путч" повідомить Елизавета Богуцька.
Джерело: Інтерв'ю Порошенка "5 каналу", яке вийшло в ефір 21 вересня.
Пряма мова: "У нас є речник з цього приводу, Ліза Богуцька (ред. нардеп від "Слуги народу"). Вона заздалегідь повідомить, коли буде путч і єдине що, що зараз збирається петиція, я з подивом це побачив на сайті Офісу президента, що є необхідність пересунути путч з грудня на жовтень."
"...не відбирайте хліб у пані Богуцької. Бо у нас є речниця і я хотів би, щоб кожен мав свою функцію. І вона виконує те надзвичайно важливе завдання щодо організаційного комітету путчу і вона своєчасно і заздалегідь повідомить щодо заходів по організації." - відповів Порошенко на запитання про проведення путчу і його мету.
Деталі: Відповідаючи на питання, яким буде кодове слово для початку путчу, екс-президент сказав: "Зараз два вибори: або "цукерки "Рошен"" або "наколоті апельсини". Якщо почуєте, то це воно і буде".
Передісторія:
- Під час першого засідання Верховної Ради 9 сликання журналісти сфотографували повідомлення, яке депутатка від партії "Слуга народу" Елизавета Богуцька писала знайомій. У повідомленні йшлося, що "на грудень Петя готує путч".
- Пізніше глава Офісу президента Андрій Богдан прокоментував "путч" Порошенка, заявивши про можливість підготовки "дестабілізації ситуації" в країні, не уточнюючи, про що саме йдеться.