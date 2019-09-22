У нас есть спикер по поводу "путча" – Порошенко
Пятый президент Петр Порошенко говорит, что информацию о декабрьском "путче" сообщит Елизавета Богуцкая.
Источник: Интервью Порошенко "5 каналу", которое вышло в эфир 21 сентября.
Прямая речь: "У нас есть спикер по этому поводу, Лиза Богуцкая. Она заранее сообщит, когда будет путч и единственное, что сейчас собирается петиция, я с удивлением это увидел на сайте Офиса президента, что есть необходимость передвинуть путч с декабря на октябрь. "
"... не отбирайте хлеб у пани Богуцкой. Потому что у нас есть спикер и я хотел бы, чтобы каждый имел свою функцию. И она выполняет ту чрезвычайно важную задачу по организационного комитета путча и она своевременно и заранее сообщит о мероприятиях по организации.", - ответил Порошенко на вопрос о проведении "путча" и его целях.
Предыстория:
- Во время первого заседания Верховной Рады 9 созыва журналисты сфотографировали сообщение, депутата от партии "Слуга народа" Елизаветы Богуцкой, которое она писала знакомой. В сообщении говорилось, что "на декабрь Петя готовит путч".
- Позже глава Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал "путч" Порошенко, заявив о возможности подготовки "дестабилизации ситуации" в стране, не уточняя, о чем именно идет речь.
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