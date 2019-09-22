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У нас есть спикер по поводу "путча" – Порошенко

Воскресенье, 22 сентября 2019, 01:03

Пятый президент Петр Порошенко говорит, что информацию о декабрьском "путче" сообщит Елизавета Богуцкая.

Источник: Интервью Порошенко "5 каналу", которое вышло в эфир 21 сентября.

Прямая речь: "У нас есть спикер по этому поводу, Лиза Богуцкая. Она заранее сообщит, когда будет путч и единственное, что сейчас собирается петиция, я с удивлением это увидел на сайте Офиса президента, что есть необходимость передвинуть путч с декабря на октябрь. "

"... не отбирайте хлеб у пани Богуцкой. Потому что у нас есть спикер и я хотел бы, чтобы каждый имел свою функцию. И она выполняет ту чрезвычайно важную задачу организационного комитета путча и она своевременно и заранее сообщит о мероприятиях по организации.", - ответил Порошенко на вопрос о проведении "путча" и его целях.

Детали: Отвечая на вопрос, каким будет кодовое слово для начала путча, экс-президент сказал: "Сейчас два выбора: либо "конфеты "Рошен"", либо "наколотые апельсины". Если услышите, то это оно и будет".

Предыстория:

  • Во время первого заседания Верховной Рады 9 созыва журналисты сфотографировали сообщение, депутата от партии "Слуга народа" Елизаветы Богуцкой, которое она писала знакомой. В сообщении говорилось, что "на декабрь Петя готовит путч".
  • Позже глава Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал "путч" Порошенко, заявив о возможности подготовки "дестабилизации ситуации" в стране, не уточняя, о чем именно идет речь.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоСлуга народа
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