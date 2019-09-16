Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Голова Офісу Зеленського прокоментував "путч Порошенка"

Понеділок, 16 вересня 2019, 12:11

Глава Офісу президента Андрій Богдан каже, що в країні можуть готувати "дестабілізацію ситуації", не уточнюючи, про що саме йдеться.

Джерело: інтерв’ю Богдана ВВС 

Пряма мова: "Я не хочу вживати слово переворот, але дестабілізація ситуації – так".

Деталі: Таким чином Богдан прокоментував слова депутатки від "Слуги народу" Єлізавети Богуцької про нібито "переворт", який готує попередній президент Петро Порошенко.

Що було раніше: Під час першого засідання Верховної Ради 9 сликання журналісти сфотографували повідомлення, яке Богуцька писала знайомій. У повідомленні йшлось, що "на грудень Петя готує путч".

Нагадаємо:  

  • Богдан зазнався, що часом шепоче президенту Володимиру Зеленському на вухо поради й підказує ідеї.

Теми: БогданПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Богдан
Корнієнко порадив Богдану йти до НАБУ щодо "зарплат у конвертах"
Головні новини вівторка і ночі: зарплати "слуг" у конвертах, охорона родини Гогілашвілі
Богдан розповів про щомісячні зарплати "слуг" у конвертах: Платять за потрібні голосування
Останні новини
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
Усі новини...
Реклама: