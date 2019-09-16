Голова Офісу Зеленського прокоментував "путч Порошенка"
Глава Офісу президента Андрій Богдан каже, що в країні можуть готувати "дестабілізацію ситуації", не уточнюючи, про що саме йдеться.
Джерело: інтерв’ю Богдана ВВС
Пряма мова: "Я не хочу вживати слово переворот, але дестабілізація ситуації – так".
Деталі: Таким чином Богдан прокоментував слова депутатки від "Слуги народу" Єлізавети Богуцької про нібито "переворт", який готує попередній президент Петро Порошенко.
Що було раніше: Під час першого засідання Верховної Ради 9 сликання журналісти сфотографували повідомлення, яке Богуцька писала знайомій. У повідомленні йшлось, що "на грудень Петя готує путч".
Нагадаємо:
- Богдан зазнався, що часом шепоче президенту Володимиру Зеленському на вухо поради й підказує ідеї.
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