Голова Офісу Зеленського прокоментував "путч Порошенка"

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Понеділок, 16 вересня 2019, 12:11

Глава Офісу президента Андрій Богдан каже, що в країні можуть готувати "дестабілізацію ситуації", не уточнюючи, про що саме йдеться.

Джерело: інтерв’ю Богдана ВВС 

Пряма мова: "Я не хочу вживати слово переворот, але дестабілізація ситуації – так".

Деталі: Таким чином Богдан прокоментував слова депутатки від "Слуги народу" Єлізавети Богуцької про нібито "переворт", який готує попередній президент Петро Порошенко.

Що було раніше: Під час першого засідання Верховної Ради 9 сликання журналісти сфотографували повідомлення, яке Богуцька писала знайомій. У повідомленні йшлось, що "на грудень Петя готує путч".

Нагадаємо:  

  • Богдан зазнався, що часом шепоче президенту Володимиру Зеленському на вухо поради й підказує ідеї.

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Теми: Богдан Порошенко


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