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Вандали зіпсували надгробні пам’ятники воїнам АТО на Чернігівщині

Неділя, 22 вересня 2019, 04:12

Невідомі пошкодили пам’ятники загиблим учасникам АТО на кладовищі міста Мени Чернігівської області. 

Джерело: Facebook-сторінка мера Геннадія Примакова, місцеве видання "Сусіди.City"

Деталі: Обличчя загиблих замалювали білою фарбою. 

 

Невідомі пошкодили пам’ятники загиблим учасникам АТО на кладовищі міста Мени Чернігівської області. 

Міський голова звернувся до жителів громади з проханням допомогти у пошуку злочинців та пообіцяв грошову винагороду тим, хто вкаже на вандалів.

Нагадаємо: 

  • На початку серпня невідомі пошкодили 3 надгробки на місцях поховань воїнів-АТОвців на Житомирщині. 

Українська правда

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Теми: Чернігівська областьАТОкримінал
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