Вандали зіпсували надгробні пам’ятники воїнам АТО на Чернігівщині
Неділя, 22 вересня 2019, 04:12
Невідомі пошкодили пам’ятники загиблим учасникам АТО на кладовищі міста Мени Чернігівської області.
Джерело: Facebook-сторінка мера Геннадія Примакова, місцеве видання "Сусіди.City"
Деталі: Обличчя загиблих замалювали білою фарбою.
Міський голова звернувся до жителів громади з проханням допомогти у пошуку злочинців та пообіцяв грошову винагороду тим, хто вкаже на вандалів.
Нагадаємо:
- На початку серпня невідомі пошкодили 3 надгробки на місцях поховань воїнів-АТОвців на Житомирщині.
Українська правда