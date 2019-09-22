Вандали зіпсували надгробні пам’ятники воїнам АТО на Чернігівщині

Невідомі пошкодили пам’ятники загиблим учасникам АТО на кладовищі міста Мени Чернігівської області.

Джерело: Facebook-сторінка мера Геннадія Примакова, місцеве видання "Сусіди.City"

Деталі: Обличчя загиблих замалювали білою фарбою.

Невідомі пошкодили пам’ятники загиблим учасникам АТО на кладовищі міста Мени Чернігівської області.

Міський голова звернувся до жителів громади з проханням допомогти у пошуку злочинців та пообіцяв грошову винагороду тим, хто вкаже на вандалів.

Нагадаємо: