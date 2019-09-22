Надгробные памятники воинам АТО вандалы испортили на Черниговщине

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Воскресенье, 22 сентября 2019, 04:12

Неизвестные повредили памятники погибшим участникам АТО на кладбище города Мены Черниговской области.

Источник: Facebook-страница мэра Геннадия Примакова, местное издание "Сусіди.City"

Детали: Лицо погибших зарисовали белой краской.

 

Неизвестные повредили памятники погибшим участникам АТО на кладбище города Мены Черниговской области.

Мэр обратился к жителям общины с просьбой помочь в поиске преступников и пообещал денежное вознаграждение тем, кто укажет на вандалов.

Напомним:

  • В начале августа неизвестные повредили 3 надгробия на местах захоронений воинов АТО на Житомирщине.

Украинская правда

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Темы: Черниговская область АТО криминал


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