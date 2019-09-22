Вандалы испортили надгробные памятники воинам АТО на Черниговщине
Воскресенье, 22 сентября 2019, 04:12
Неизвестные повредили памятники погибшим участникам АТО на кладбище города Мены Черниговской области.
Источник: Facebook-страница мэра Геннадия Примакова, местное издание "Сусіди.City"
Детали: Лицо погибших зарисовали белой краской.
Мэр обратился к жителям общины с просьбой помочь в поиске преступников и пообещал денежное вознаграждение тем, кто укажет на вандалов.
Напомним:
- В начале августа неизвестные повредили 3 надгробия на местах захоронений воинов АТО на Житомирщине.
Украинская правда