Неизвестные повредили памятники погибшим участникам АТО на кладбище города Мены Черниговской области.

Источник: Facebook-страница мэра Геннадия Примакова, местное издание "Сусіди.City"

Детали: Лицо погибших зарисовали белой краской.

Неизвестные повредили памятники погибшим участникам АТО на кладбище города Мены Черниговской области.

Мэр обратился к жителям общины с просьбой помочь в поиске преступников и пообещал денежное вознаграждение тем, кто укажет на вандалов.

Напомним: