Міністр оборони РФ заявив, що українці й росіяни житимуть в мирі

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу переконаний, що українці і росіяни будуть жити "в мирі й добросусідстві".

Джерело: інтерв'ю Шойгу газеті "Московський комсомолець"

Пряма мова: "Українці – братній народ. Мої родичі по лінії мами – з України. Там похований мій дід. У Велику Вітчизняну мама пережила там окупацію. З України мамині брати пішли на фронт. І, до речі, хрещений я був в 5-річному віці в одному з храмів міста Стаханов Луганської області.

І я абсолютно переконаний, що з українським народом ми будемо жити в мирі й добросусідстві. Час для цього, я впевнений, настане".

Деталі: Коментуючи репліку журналіста, що в Києві нібито звучать погрози "тріумфально в'їхати в Москву на танковій броні" і відповідаючи на питання про можливість прямого військового зіткнення між арміями Росії і України Шойгу сказав: "Навіть думати про це не хочу".

"Дуже сподіваюся, що в українського народу і в української влади вистачить волі, сил і можливостей остудити ті гарячі голови, які закликають до подібної дурості і божевільного сюжету. Колись екстремістів в Україні все одно доведеться зупиняти. Шкода тільки, що це не було зроблено раніше", - сказав він.

Чому це важливо? Росія 2014 року анексувала український Крим та досі здійснює збройну агресію проти України на Донбасі.

18 січня 2018 року Верховна Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу, який визнає Росію агресором і окупантом.

28 травня 2015 року після неодноразових повідомлень про загибель російських солдатів на війні в Україні президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким втрати особового складу Міноборони "в мирний час у період проведення спеціальних операцій" стали військовою таємницею. Раніше це правило поширювалося тільки на воєнний час.