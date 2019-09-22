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Министр обороны РФ заявил, что украинцы и россияне будут жить в мире

Воскресенье, 22 сентября 2019, 12:31

Министр обороны РФ Сергей Шойгу убежден, что украинцы и россияне будут жить "в мире и добрососедстве".

Источник: интервью Шойгу газете "Московский комсомолец"

Прямая речь: "Украинцы — братский народ. Мои родственники по линии мамы — с Украины. Там похоронен мой дед. В Великую Отечественную мама пережила там оккупацию. С Украины мамины братья ушли на фронт. И, кстати, крещен я был в 5-летнем возрасте в одном из храмов города Стаханов Луганской области.

И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет".

Детали: Комментируя реплику журналиста, что в Киеве якобы звучат угрозы "триумфально въехать в Москву на танковой броне" и отвечая на вопрос о возможности прямого военного столкновения между армиями России и Украины Шойгу сказал: "Даже думать об этом не хочу".

"Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов в Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше", - сказал он.

Почему это важно? Россия в 2014 году аннексировала украинский Крым и до сих пор осуществляет вооруженную агрессию против Украины в Донбассе.

18 января 2018 года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который признает Россию агрессором и оккупантом.

28 мая 2015 года после неоднократных сообщений о гибелях российских солдат на войне в Украине президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому потери личного состава Минобороны "в мирное время в период проведения специальных операций" стали военной тайной. Ранее это правило распространялось только на военное время.

Украинская правда

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Темы: Росcия
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