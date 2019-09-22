Міноборони планує змінити структуру ЗСУ

6515 переглядів
Неділя, 22 вересня 2019, 14:55

Міністерство оборони не планує скорочувати чисельність Збройних Сил, однак буде змінено їхню структуру.

Джерело: інтерв'ю міністра оборони Андрія Загороднюка Радіо Свобода

Пряма мова: "Ми не плануємо скорочувати склад ЗСУ. Питання в тому, щоб ті ресурси, які в нас є, були направлені туди, куди нам потрібно. В першу чергу це на нарощування бойових частин".

"Є штатна чисельність, а є фактична. Наразі фактична – 250 тисяч. У цьому проміжку. А штатна – вища. Питання не в цьому. Питання в переоцінці структури ЗСУ. Тобто, скільки нам потрібно військовослужбовців, в яких бригадах, де вони мають бути розташовані, яким чином укомплектовані, і де ми можемо вивільнити особовий склад, і направити в інші підрозділи. Це питання стратегічного планування, яке зараз вже розпочалося".

Деталі: За словами міністра, питання зміни структури ЗСУ буде вирішено після прийняття плану оборони України.

"У цьому плані оборони буде сказано, яка нам потрібна чисельність і де, і в якій структурі. Ми скажемо, що ось це – наша загроза, ось це – наш план оборони, тут – нам потрібно стільки людей, тут – нам потрібні такі бригади, тоді громадськість і всі побачать, що дійсно є розуміння, куди воно буде направлено, яким чином це буде структуровано", - сказав він.

Що було раніше: В цьому ж інтерв'ю міністр повідомив, що план оборони України буде повністю представлений наступного року.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Міноборони Збройні сили


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Міністр розповів, коли буде готовий план оборони України 21 вересня 2019, 14:29
Рада ухвалила закон Зеленського про оборону країни 20 вересня 2019, 17:23
Голова Пентагону оптимістичний щодо бачення Міноборони Загороднюком 19 вересня 2019, 08:25
Усі новини
Головні новини
Смертельна ДТП з маршруткою на Одещині: затримано водія фури
Міноборони планує змінити структуру ЗСУ
Порошенко розповів, як Лавров писав "формулу Штайнмаєра"
Рятувальники попереджають по погіршення погоди по всій Україні
Усі новини
думка

Наукові аргументи, чому вам треба завести собаку

Фото

Без слів: проблеми нашої планети, які не завжди легко уявити

здоров'я

Менструація: що це таке, як пережити місячні і ПМС, в яких випадках іти до лікаря