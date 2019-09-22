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Міноборони планує змінити структуру ЗСУ

Неділя, 22 вересня 2019, 14:55
Міноборони планує змінити структуру ЗСУ

Міністерство оборони не планує скорочувати чисельність Збройних Сил, однак буде змінено їхню структуру.

Джерело: інтерв'ю міністра оборони Андрія Загороднюка Радіо Свобода

Пряма мова: "Ми не плануємо скорочувати склад ЗСУ. Питання в тому, щоб ті ресурси, які в нас є, були направлені туди, куди нам потрібно. В першу чергу це на нарощування бойових частин".

"Є штатна чисельність, а є фактична. Наразі фактична – 250 тисяч. У цьому проміжку. А штатна – вища. Питання не в цьому. Питання в переоцінці структури ЗСУ. Тобто, скільки нам потрібно військовослужбовців, в яких бригадах, де вони мають бути розташовані, яким чином укомплектовані, і де ми можемо вивільнити особовий склад, і направити в інші підрозділи. Це питання стратегічного планування, яке зараз вже розпочалося".

Деталі: За словами міністра, питання зміни структури ЗСУ буде вирішено після прийняття плану оборони України.

"У цьому плані оборони буде сказано, яка нам потрібна чисельність і де, і в якій структурі. Ми скажемо, що ось це – наша загроза, ось це – наш план оборони, тут – нам потрібно стільки людей, тут – нам потрібні такі бригади, тоді громадськість і всі побачать, що дійсно є розуміння, куди воно буде направлено, яким чином це буде структуровано", - сказав він.

Що було раніше: В цьому ж інтерв'ю міністр повідомив, що план оборони України буде повністю представлений наступного року.

Українська правда

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Теми: МіноборониЗбройні сили
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