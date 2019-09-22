Минобороны планирует изменить структуру ВСУ

Министерство обороны не планирует сокращать численность Вооруженных Сил, однако изменится их структура.

Источник: интервью министра обороны Андрея Загороднюка Радио Свобода

Прямая речь: "Мы не планируем сокращать состав ВСУ. Вопрос в том, чтобы те ресурсы, которые у нас есть, были направлены туда, куда нам нужно. В первую очередь это на наращивание боевых частей".

"Есть штатная численность, а есть фактическая. Сейчас фактическая - 250 тысяч. В этом промежутке. А штатная - выше. Вопрос не в этом. Вопрос в переоценке структуры ВСУ. То есть, сколько нам нужно военнослужащих, в каких бригадах, где они должны быть расположены, каким образом укомплектованы, и где мы можем высвободить личный состав, и направить в другие подразделения. Это вопросы стратегического планирования, которое сейчас уже началось".

Детали: По словам министра, вопрос изменения структуры ВСУ будет решен после принятия плана обороны Украины.

"В этом плане обороны будет сказано, какая нам нужна численность, где и в какой структуре. Мы скажем, что вот это - наша угроза, вот это - наш план обороны, здесь - нам нужно столько людей, здесь - нам нужны такие бригады, тогда общественность и все увидят, что действительно есть понимание, куда оно будет направлено, каким образом это будет структурировано", - сказал он.

Что было ранее: В этом же интервью министр сообщил, что план обороны Украины будет полностью представлен в следующем году.