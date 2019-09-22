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У ДБР побоюються, що "прослушка" зашкодить розслідуванню проваджень

Неділя, 22 вересня 2019, 15:39

Апаратура для прослуховування, виявлена в кабінеті голови ДБР Романа Труби, може зашкодити досудовому розслідуванню певних проваджень.

Джерело: речниця ДБР Анжеліка Іванова в ефірі телеканалу "112 Україна"

Пряма мова: "Тут мова не йде про якісь іміджеві ризики для директора ДБР, тому що в цьому кабінеті обговорювалися виключно робочі моменти.

Мова йде саме про ризики, пов'язані з таємницею досудового розслідування, яка може завчасно бути розкрита і зашкодити фінальному етапу досудового розслідування окремих проваджень. Особливо зважаючи на те, що до підслідності ДБР входять високопосадовці, правоохоронці та судді".

Деталі: За словами Іванової, апаратуру виявили випадково.

"Одна з працівниць, яка провітрювала приміщення, при зовнішньому огляді виявила у вентиляційній системі схожі на апаратуру для прослуховування елементи, повідомила про це поліцію та інших працівників", - розповіла вона.

Речниця ДБР зазначила, що "інформаційний центр" системи прослуховування було встановлено на горищі будівлі.

"Поки що ми не можемо говорити, для чого і ким вона була туди вмонтована, і за яких умов. Очевидно лише те, що працювали спеціалісти, щоб встановити цю апаратуру", - додала Іванова.

Що було раніше: У суботу директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що в його робочому кабінеті було виявлено апаратуру для прослуховування, вмонтовану у вентиляційну систему.

Українська правда
Теми: ДБР
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