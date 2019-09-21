Труба заявив, що знайшов у себе "прослушку"

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Субота, 21 вересня 2019, 17:15

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що виявив у робочому кабінеті апаратуру для прослуховування, вмонтовану у вентиляційну систему.

Джерело: повідомлення Труби у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні у моєму кабінеті виявлена апаратура для прослуховування, яка була професійно вмонтована у вентиляційну систему. Працювали спеціалісти. Стоїть "прослушка" в одному місці або в декількох – з’ясовуємо, як і те, до кого вона приведе" .

Деталі: За словами Труби, на місці працює слідчо-оперативна група, зокрема вибухотехніки та спеціалісти з кібербезпеки.

Директор ДБР зазначив, що "нічого цікавого" про нього на записах бути не може.

"А  ось про стан проваджень, які ми обговорювали зі слідчими – так. У тому числі, резонансних", - додав Труба. 

Також він зауважив, що "деякі політики" періодично вриваються до його кабінету "з обуренням щодо відкриття проваджень, в яких вони фігурують". 

 

Що передувало: Наприкінці липня п'ятий президент Петро Порошенко в інтерв'ю "Українській правді". заявив, що директор ДБР Роман Труба може бути причетним до зливу інформації Андрію Портнову - екс-заступнику голови АП часів Януковича. 

"Кожен крок, який захищений законом щодо таємниці слідства, розкривається — в тому числі, і дата допиту, і запрошення, і прізвище, і слідчий, і справа, по якій людину викликають на допит... Пан директор (ДБР Роман Труба - ред.) передає це пану Богдану (глава ОП Андрій Богдан - ред.), з яким вони постійно спілкуються. А пан Богдан передає це пану Портнову", - заявив Порошенко. 

У свою чергу Труба заявив, що не знайомий з Портновим і не знає, звідки той отримує інформацію про діяльність ДБР.  

Українська правда

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Теми: Труба ДБР


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