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В ГБР опасаются, что "прослушка" повредит расследованию производств

Воскресенье, 22 сентября 2019, 15:39

Аппаратура для прослушивания, обнаруженная в кабинете председателя ГБР Романа Трубы, может повредить досудебному расследованию определенных производств.

Источник: пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в эфире телеканала "112 Украина"

Прямая речь: "Здесь речь не идет о каких-то имиджевых рисках для директора ГБР, так как в этом кабинете обсуждались исключительно рабочие моменты.

Речь идет именно о рисках, связанных с тайной досудебного расследования, которая может заранее быть раскрыта и повредить финальному этапу предварительного расследования отдельных производств. Особенно учитывая то, что к подследственности ГБР относятся чиновники, правоохранители и судьи".

Детали: По словам Ивановой, аппаратуру обнаружили случайно.

"Одна из сотрудниц, которая проветривала помещение, при внешнем осмотре обнаружила в вентиляционной системе похожие на аппаратуру для прослушивания элементы, сообщила об этом в полицию и другим работникам", - рассказала она.

Пресс-секретарь ГБР отметила, что "информационный центр" системы прослушивания был установлен на чердаке здания.

"Пока мы не можем говорить, для чего и кем она была туда вмонтирована, и при каких условиях. Очевидно лишь то, что работали специалисты, чтобы установить эту аппаратуру", - добавила Иванова.

Что было ранее: В субботу директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что в его рабочем кабинете была обнаружена аппаратура для прослушивания, встроенную в вентиляционную систему.

Украинская правда
Темы: ГБР
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