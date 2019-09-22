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Прем'єр-ліга. "Шахтар" насилу переграв "Десну" у матчі 8 туру

Неділя, 22 вересня 2019, 15:58

Чернігівська "Десна" у матчі 8 туру української Прем'єр-Ліги програла з мінімальним рахунком донецькому "Шахтарю".

Поєдинок пройшов у неділю 22 вересня у Чернігові.

Незважаючи на перемогу "гірників", господарі поля створили для донеччан у цій грі найбільше проблем серед усіх суперників на старті Прем`єр-Ліги. "Шахтар" відкрив рахунок на 22-й хвилині, коли після пасу від Тайсона Марлос увійшов у штрафний майданчик і перекинув воротаря Євгенія Паста - 0:1.

До забитого голу у гостей було ще пару моментів, щоб пробити ворота "Десни". Жуніор Мораєс з кількох метрів коліном пробив вище воріт, а ще один удар форварда "Шахтаря" взяв Паст. Марлос на 25-й хвилині бив з десяти метрів і не поцілив у ворота.

"Десна" небезпечно контратакувала в перші 45-ть і також мала нагоди забивати "Шахтарю". Після удару Владислава Калитвинцева м`яч пролетів поруч зі штангою. Ще в одному моменті Олександр Філіпов бив з метрів 14-ти, і "Шахтар" виручив Андрія П`ятов.

У другому таймі "Десна" заграла більш щільно, пресингувала, і у "Шахтаря" в організації гри почали виникати проблеми. "Десна" більше атакувала в заключні 45-ть хвилин, хоча моментів біля воріт Андрія П`ятова було не так і багато. На 75-й хвилині небезпечний удар Андрія Богданова взяв П`ятов.

Нагадаємо, що в минулому турі "Десна" на виїзді здолала київське "Динамо" з рахунком 2:1.

Микола Аврамчук, УП
Теми: футбол
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