Прем'єр-ліга. "Шахтар" насилу переграв "Десну" у матчі 8 туру

809 переглядів
Неділя, 22 вересня 2019, 15:58

Чернігівська "Десна" у матчі 8 туру української Прем'єр-Ліги програла з мінімальним рахунком донецькому "Шахтарю".

Поєдинок пройшов у неділю 22 вересня у Чернігові.

Незважаючи на перемогу "гірників", господарі поля створили для донеччан у цій грі найбільше проблем серед усіх суперників на старті Прем`єр-Ліги. "Шахтар" відкрив рахунок на 22-й хвилині, коли після пасу від Тайсона Марлос увійшов у штрафний майданчик і перекинув воротаря Євгенія Паста - 0:1.

До забитого голу у гостей було ще пару моментів, щоб пробити ворота "Десни". Жуніор Мораєс з кількох метрів коліном пробив вище воріт, а ще один удар форварда "Шахтаря" взяв Паст. Марлос на 25-й хвилині бив з десяти метрів і не поцілив у ворота.

"Десна" небезпечно контратакувала в перші 45-ть і також мала нагоди забивати "Шахтарю". Після удару Владислава Калитвинцева м`яч пролетів поруч зі штангою. Ще в одному моменті Олександр Філіпов бив з метрів 14-ти, і "Шахтар" виручив Андрія П`ятов.

У другому таймі "Десна" заграла більш щільно, пресингувала, і у "Шахтаря" в організації гри почали виникати проблеми. "Десна" більше атакувала в заключні 45-ть хвилин, хоча моментів біля воріт Андрія П`ятова було не так і багато. На 75-й хвилині небезпечний удар Андрія Богданова взяв П`ятов.

Нагадаємо, що в минулому турі "Десна" на виїзді здолала київське "Динамо" з рахунком 2:1.

Микола Аврамчук, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: футбол


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ліга Європи: "Олександрія" поступається німецькому "Вольфсбургу" 20 вересня 2019, 00:00
"Динамо" стартувало в Лізі Європи перемогою над шведами 19 вересня 2019, 21:53
Через старт "Динамо" у Лізі Європи можуть обмежити роботу метро 19 вересня 2019, 11:42
Усі новини
Головні новини
Смертельна ДТП з маршруткою на Одещині: затримано водія фури
Міноборони планує змінити структуру ЗСУ
Порошенко розповів, як Лавров писав "формулу Штайнмаєра"
Рятувальники попереджають по погіршення погоди по всій Україні
Усі новини
думка

Наукові аргументи, чому вам треба завести собаку

Фото

Без слів: проблеми нашої планети, які не завжди легко уявити

здоров'я

Менструація: що це таке, як пережити місячні і ПМС, в яких випадках іти до лікаря