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Премьер-лига. "Шахтер" с трудом переиграл "Десну" в матче 8 тура

Воскресенье, 22 сентября 2019, 15:58

Черниговская "Десна" в матче 8 тура украинской Премьер-Лиги проиграла с минимальным счетом донецкому "Шахтеру".

Поединок прошел в воскресенье 22 сентября в Чернигове.

Несмотря на победу "горняков", хозяева поля создали для дончан в этой игре больше всего проблем всех соперников на старте Премьер-Лиги. "Шахтер" открыл счет на 22-й минуте, когда после паса от Тайсона Марлос вошел в штрафную и перекинул вратаря Евгения Паста - 0:1.

К забитому голу у гостей было еще пару моментов, чтобы пробить ворота "Десны". Жуниор Мораес с нескольких метров коленом пробил выше ворот, а еще один удар форварда "Шахтера" взял Паст. Марлос на 25-й минуте бил с десяти метров и не попал в ворота.

"Десна" опасно контратаковала в первые 45-ть и также имела возможности забивать "Шахтеру". После удара Владислава Калитвинцева мяч пролетел рядом со штангой. Еще в одном моменте Александр Филиппов бил метров с 14-ти, и "Шахтер" выручил Андрея Пятов.

Во втором тайме "Десна" заиграла более плотно, прессинговала, и у "Шахтера" в организации игры начали возникать проблемы. "Десна" больше атаковала в заключительные 45-ть минут, хотя моментов у ворот Андрея Пятова было не так много. На 75-й минуте опасный удар Андрея Богданова взял Пятов.

Напомним, что в прошлом туре "Десна" на выезде одолела киевское "Динамо" со счетом 2:1.

Николай Аврамчук, УП
Темы: футбол
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