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На Луганщині знайшли схрон зі зброєю бойовиків "Війська Донського"

Неділя, 22 вересня 2019, 19:28

На території колишньої дислокації незаконного збройного формування "Всевеликого Війська Донського" так званої "ЛНР" виявили ящик з боєприпасами.

Джерело: Відділ комунікації поліції Луганської області 

Деталі: Арсенал боєприпасів було виявлено під час обстеження території навколо покинутої шахти у м.Привілля правоохоронці виявили. 

З місця події вилучено два гранатомети, мінометну міну 82 мм, два капсуля детонатора, дві головні частини пострілу ПГ-7, частину пострілу РПГ-7, тридцять підривників міни МП255, 6 гранат, чотири запали та близько 1500 набоїв різного калібру. 

Факт зареєстровано, проводитися подальша перевірка та вживаються заходи зі встановлення власника вилученого арсеналу. 

 
 

Українська правда
Теми: зброяОРДЛОполіціяЛуганська область
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