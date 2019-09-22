На Луганщині знайшли схрон зі зброєю бойовиків "Війська Донського"

На території колишньої дислокації незаконного збройного формування "Всевеликого Війська Донського" так званої "ЛНР" виявили ящик з боєприпасами.

Джерело: Відділ комунікації поліції Луганської області

Деталі: Арсенал боєприпасів було виявлено під час обстеження території навколо покинутої шахти у м.Привілля правоохоронці виявили.

З місця події вилучено два гранатомети, мінометну міну 82 мм, два капсуля детонатора, дві головні частини пострілу ПГ-7, частину пострілу РПГ-7, тридцять підривників міни МП255, 6 гранат, чотири запали та близько 1500 набоїв різного калібру.

Факт зареєстровано, проводитися подальша перевірка та вживаються заходи зі встановлення власника вилученого арсеналу.