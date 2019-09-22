На Луганщине нашли схрон с оружием боевиков "Войска Донского"
На территории бывшей дислокации незаконного вооруженного формирования "Всевеликого Войска Донского" так называемой "ЛНР" обнаружили ящик с боеприпасами.
Источник: Отдел коммуникации полиции Луганской области
Детали: Арсенал боеприпасов было обнаружено при обследовании территории вокруг заброшенной шахты в г.Приволье правоохранители обнаружили.
С места события изъяты два гранатомета, минометная мина 82 мм, два капсюля детонатора, две главные части выстрела ПГ-7, часть выстрела РПГ-7, 30 подрывников мины МП255, 6 гранат, четыре запала и около 1500 патронов различного калибра.
Факт зарегистрирован, проводится проверка и принимаются меры по установлению владельца изъятого арсенала.
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