Неділя на Донбасі: 10 порушень "тиші", заборонені міномети, поранений військовий

У неділю на Донбасі збройні формування Російської Федерації порушити режим "тиші" 10 разів, один військовослужбовець зі складу ОС отримав поранення середнього ступеня важкості.

Джерело: прес-центр Операції Об'єднаних сил

Деталі: Бойовики вели обстріли із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Зокрема, 6 обстрілів позицій ОС було здійснено неподалік Миколаївки, Новогнатівки, Водяного та поблизу Лебединського.

Чотири обстріли відбулися поблизу Кримського, в районі Залізного та Новгородського.

21 вересня бойовики порушили режим припинення вогню 13 разів, вогонь було зафіксовано неподалік Водяного, Лебединського, Новотроїцького, Богданівки, Південного, Новозванівки, Майорська, Новолуганського, Луганського. Втрат внаслідок обстрілів з боку ОС не було.



