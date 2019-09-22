Неділя на Донбасі: 10 порушень "тиші", заборонені міномети, поранений військовий

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Неділя, 22 вересня 2019, 20:03

У неділю на Донбасі збройні формування Російської Федерації порушити режим "тиші" 10 разів, один військовослужбовець зі складу ОС отримав поранення середнього ступеня важкості.

Джерело: прес-центр Операції Об'єднаних сил

Деталі: Бойовики вели обстріли із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Зокрема, 6 обстрілів позицій ОС було здійснено неподалік Миколаївки, Новогнатівки, Водяного та поблизу Лебединського. 

Чотири обстріли відбулися поблизу Кримського, в районі Залізного та Новгородського. 

21 вересня бойовики порушили режим припинення вогню 13 разів, вогонь було зафіксовано неподалік Водяного, Лебединського, Новотроїцького, Богданівки, Південного, Новозванівки, Майорська, Новолуганського, Луганського. Втрат внаслідок обстрілів з боку ОС не було.

Українська правда

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Теми: ООС Донбас Мінські угоди


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