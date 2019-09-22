Воскресенье на Донбассе: 10 нарушений "тишины", запрещенные минометы, ранен военный

В воскресенье на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим "тишины" 10 раз, один военнослужащий из состава ОС получил ранения средней степени тяжести.

Источник: пресс-центр Операции Объединенных сил

Детали: Боевики вели обстрелы из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В частности, 6 обстрелов позиций ОС боевики осуществили неподалеку Николаевки, Новогнатовки, Водяного и возле Лебединского.

Четыре обстрела зафиксированы вблизи Крымского, в районе Железного и Новгородского.

21 сентября боевики нарушили режим прекращения огня 13 раз, огонь был зафиксирован неподалеку Водяного, Лебединского, Новотроицкого, Богдановки, Южного, Новозвановки, Майорского, Новолуганского, Луганского. Потерь в результате обстрелов со стороны ОС не было.