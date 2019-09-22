В Киеве и области проведут "пробную" перепись населения

Институт демографии и социальных исследований НАН Украины проведет пробную перепись населения в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.

Источник: интервью директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой.

Детали: Пробная перепись входит в план работ по переписи и проводится, чтобы уточнить вопросы, нагрузку на тех, кто будет проводить полноценную перепись, понять реакции населения.

Прямая речь: "Сможем ли мы провести (полную - ред.) перепись в этом году или все-таки в следующем - вопрос. ... Здесь важно, чтобы перепись была признана международным сообществом. А для этого она должна состояться по методологии, как положено. Не думаю, что к концу следующего года полномасштабную перепись удастся провести. Вряд ли успеют подготовиться".

"У нового правительства очень амбициозные планы. Дай бог, чтобы они исполнились, но я не очень понимаю как. Потому что перепись нужно проводить тогда, когда население минимально мобильно - чтобы застать большинство людей по своим адресам. Обычно это осенне-весенний период. Если мы хотим делать саморегистрацию, то крайний критический момент - начало марта, следующий подходящий период - октябрь".

"Госкомстат считает, что можно попытаться до конца года сделать какую-то экспресс-оценку - пол, возраст, численность населения. Потому что сам переписной лист - это 50 вопросов".

По словам Либановой, все вопросы в пробной и полноценной переписи одинаковые.

"Единственное, если, например, выясняется, что вы - ВПЛ (внутренне-перемещенное лицо - ред.), вам будет задан еще целый блок вопросов, которые другим людям не задают. Но регионы к этому никакого отношения не имеют. Другое дело, что потом, при анализе, мы сможем сравнить полученную по регионам информацию".

Прямая речь: "Я бы хотела, чтобы одним из выбранных для пробной переписи был район в Западной Украине. Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее".

При этом Либанова выразила уверенность, что пробная перепись населения будет проведена до конца текущего года.

Напомним,