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Пожежа у Києві: палали автоцистерни з пальним

Неділя, 22 вересня 2019, 23:57
Пожежа у Києві: палали автоцистерни з пальним
фото - ДСНС України у м.Києві

Пожежа на Лівому березі Києва сталася на території автостоянки на вул.Віскозній.3, де зайнялися 9 автоцистерн із пальним.

Джерело: Управління з питань цивільного захисту КМДА, прес-служба ДСНС України 

Деталі: "На території автостоянки у Деснянському районі відбулося загоряння автоцистерн із пальним. Наразі горять 9 автоцистерн, із подальшим розливом пального на 500 кв. м.", повідомили у КМДА. 

До ліквідації пожежі залучено 75 осіб особового складу ДержНС Києва та відділення рятувальників КАРС "Київська служба порятунку", лквідація пожежі триває.

В адміністрації попередили, що внаслідок сильної пожежі можливе задимлення на території Деснянського та Дарницького районів.

У ДержНС уточнили, що пожежа автоцистерн з паливом - бензином та дизелем - виникла о 21:55.

О 23:48 підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано, жертв та постраждалих немає. 

 
 
фото - ДСНС України

Раніше  ЗМІ повідомили про пожежу на вулиці Віскозній навпроти "Епіцентру", під час якої було чутно вибухи. Рух автомобілів на дорозі біля місця інциденту було перекрито.

Українська правда

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Теми: Київпожежа
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