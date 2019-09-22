Пожежа у Києві: палали автоцистерни з пальним

Пожежа на Лівому березі Києва сталася на території автостоянки на вул.Віскозній.3, де зайнялися 9 автоцистерн із пальним.

Джерело: Управління з питань цивільного захисту КМДА, прес-служба ДСНС України

Деталі: "На території автостоянки у Деснянському районі відбулося загоряння автоцистерн із пальним. Наразі горять 9 автоцистерн, із подальшим розливом пального на 500 кв. м.", повідомили у КМДА.

До ліквідації пожежі залучено 75 осіб особового складу ДержНС Києва та відділення рятувальників КАРС "Київська служба порятунку", лквідація пожежі триває.

В адміністрації попередили, що внаслідок сильної пожежі можливе задимлення на території Деснянського та Дарницького районів.

У ДержНС уточнили, що пожежа автоцистерн з паливом - бензином та дизелем - виникла о 21:55.

О 23:48 підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано, жертв та постраждалих немає.

фото - ДСНС України

Раніше ЗМІ повідомили про пожежу на вулиці Віскозній навпроти "Епіцентру", під час якої було чутно вибухи. Рух автомобілів на дорозі біля місця інциденту було перекрито.