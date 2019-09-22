Пожежа у Києві: палали автоцистерни з пальним
Пожежа на Лівому березі Києва сталася на території автостоянки на вул.Віскозній.3, де зайнялися 9 автоцистерн із пальним.
Джерело: Управління з питань цивільного захисту КМДА, прес-служба ДСНС України
Деталі: "На території автостоянки у Деснянському районі відбулося загоряння автоцистерн із пальним. Наразі горять 9 автоцистерн, із подальшим розливом пального на 500 кв. м.", повідомили у КМДА.
До ліквідації пожежі залучено 75 осіб особового складу ДержНС Києва та відділення рятувальників КАРС "Київська служба порятунку", лквідація пожежі триває.
В адміністрації попередили, що внаслідок сильної пожежі можливе задимлення на території Деснянського та Дарницького районів.
У ДержНС уточнили, що пожежа автоцистерн з паливом - бензином та дизелем - виникла о 21:55.
О 23:48 підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано, жертв та постраждалих немає.
Раніше ЗМІ повідомили про пожежу на вулиці Віскозній навпроти "Епіцентру", під час якої було чутно вибухи. Рух автомобілів на дорозі біля місця інциденту було перекрито.