Пожар в Киеве: горели автоцистерны с горючим

Пожар на Левом берегу Киева произошел на территории автостоянки на вул.Вискозной,3, где загорелись 9 автоцистерн с горючим.

Источник: Управление по вопросам гражданской защиты КГГА, пресс-служба ГосЧС Украины

Детали: "На территории автостоянки в Деснянском районе произошло возгорание автоцистерн с горючим. В настоящее время горят 9 автоцистерн, с последующим разливом горючего на 500 кв. м.", - cообщили в КГГА.

К ликвидации пожара привлечены 75 человек личного состава ГосЧС Киева и отделения спасателей КАРС "Киевская служба спасения", лквидация пожара продолжается.

В администрации предупредили, что в результате сильного пожара возможно задымление на территории Деснянского и Дарницкого районов.

В ГосЧС уточнили, что пожар автоцистерн с топливом - бензином и дизелем - возник в 21:55.

В 23:48 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет.

фото - гсчс Украины

Ранее СМИ сообщили о пожаре на улице Вискозной напротив "Эпицентра", в ходе которого были слышны взрывы. Движение автомобилей на дороге возле места инцидента было перекрыто.