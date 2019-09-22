Пожар в Киеве: горели автоцистерны с горючим
Пожар на Левом берегу Киева произошел на территории автостоянки на вул.Вискозной,3, где загорелись 9 автоцистерн с горючим.
Источник: Управление по вопросам гражданской защиты КГГА, пресс-служба ГосЧС Украины
Детали: "На территории автостоянки в Деснянском районе произошло возгорание автоцистерн с горючим. В настоящее время горят 9 автоцистерн, с последующим разливом горючего на 500 кв. м.", - cообщили в КГГА.
К ликвидации пожара привлечены 75 человек личного состава ГосЧС Киева и отделения спасателей КАРС "Киевская служба спасения", лквидация пожара продолжается.
В администрации предупредили, что в результате сильного пожара возможно задымление на территории Деснянского и Дарницкого районов.
В ГосЧС уточнили, что пожар автоцистерн с топливом - бензином и дизелем - возник в 21:55.
В 23:48 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет.
Ранее СМИ сообщили о пожаре на улице Вискозной напротив "Эпицентра", в ходе которого были слышны взрывы. Движение автомобилей на дороге возле места инцидента было перекрыто.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua