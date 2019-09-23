Голова комітету розвідки Конгресу допускає імпічмент Трампа

Голова комітету розвідки Палати представників заявив, що якщо повідомлення про можливий тиск Трампа на президента України правда, тоді лідеру США загрожує імпічмент.

Джерело: CNN.

"Голова комітету розвідки Палати представників, представник Демократичної партії Адам Шифф заявив, що якщо повідомлення про можливу розмову Трампа з Президентом України правдиві, тоді імпічмент може стати єдиним виходом. Це вкрай серйозна справа, можливо, ми перетнули червону лінію", - йдеться у твіттері програми CNN.

Нагадаємо:

У Вашингтоні кілька днів не вщухає розголос через розмову Трампа з Зеленським, у якій американський глава держави дав обіцянку, що стривожила співробітника розвідки.

Американські ЗМІ зазначають, що пильну увагу до скарги спричинило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.

Трамп і Зеленський спілкувались телефоном в липні. У повідомленні про дзвінок, опублікованому 25 липня, йшлося про те, що Трамп переконаний у тому, що нова влада зможе "швидко покращити імідж України" і "завершити розслідування справ про корупцію, які перешкоджали взаємодії між Україною та США".

Союзники Трампа вхопилися за зв'язок Джо Байдена з Україною в спробі подати колишнього віцепрезидента, який може стати головним суперником Трампа на виборах 2020 року, як корумпованого.

На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році.

За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні в зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".