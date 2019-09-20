В США закликають до імпічменту Трампа через тиск на Україну

Юрист Джордж Конвей пропонує застосувати процедуру імпічменту Дональда Трампа, у разі підтвердження інформації про спроби президента США тиснути на Україну через розслідування проти родини політика Джо Байдена.

Джерело: Twitter Конвея

Деталі: Конвей послався на публікації двох видань, де йдеться про ймовірний тиск Трампа на українську владу.

За інформацією видання The Independent блокування адміністрацією Трампа військової допомоги Україні було спробою тиснути на уряд з очікуванням відкриття справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена.

The Washington Post також написало про цю історію, але з посиланням на власні джерела, які стверджували, що під час телефонної розмови Трампа і Зеленського у липні, співробітник американської розвідки був змушений подати офіційну скаргу до Комітету Конгресу США з питань нагляду.

Дослівно Конвей: "Якщо це насправді так, то президенту Дональду Трампу має бути оголошено імпічмент, і він повинен бути усунутий з посади негайно".

Дональд Трамп відреагував на ситуацію у своєму Twitter, назвавши її "гарассментом" президента та "історією фейкових новин".

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