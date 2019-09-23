У Японії авіакомпанії скасували майже 500 авіарейсів

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Понеділок, 23 вересня 2019, 05:31

Японські авіакомпанії скасували у неділю понад 480 внутрішніх авіарейсів через тропічний шторм "Тапа".

Джерело: з посиланням на NHK пише Укрінформ.

"Скасовані авіарейси, головним чином, пов'язували інші райони країни з південно-західним островом Кюсю, в тому числі аеропорти у Фукуока, Міядзакі, Нагасакі, Кагосіма і Сага", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що у зв'язку зі стихійним лихом компанія All Nippon Airways скасувала 151 авіарейс, а Japan Airlines перенесла на невизначений термін 126 рейсів.

Нагадаємо:

  • У Нью-Йорку пройшов масштабний мітинг у рамках глобального протесту проти політики урядів, яка призводить до глобальної кліматичної кризи. На акцію прийшли близько 300 тисяч людей.

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Теми: Японія катастрофи


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