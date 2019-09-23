В Японии авиакомпании отменили почти 500 авиарейсов

101 просмотр
Понедельник, 23 сентября 2019, 05:31

Японские авиакомпании отменили в воскресенье более 480 внутренних авиарейсов из-за тропического шторма "Тапа".

Источник: со ссылкой на NHK сообщает Укринформ.

"Отмененные авиарейсы, главным образом, связывали другие районы страны с юго-западным островом Кюсю, включая аэропорты в Фукуока, Миядзаки, Нагасаки, Кагосима и Сага", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи со стихийным бедствием компания All Nippon Airways отменила 151 авиарейс, а Japan Airlines перенесла на неопределенный срок 126 рейсов.

Напомним:

  • В Нью-Йорке прошел масштабный митинг в рамках глобального протеста против политики правительств, которая приводит к глобальной климатической кризиса. На акцию пришли около 300 000 человек.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Япония катастрофы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Японское агентство R&I повысило кредитный рейтинг Украины 9 августа 2019, 13:38
КНДР запустила 2 ракеты ближнего радиуса действия 26 июля 2019, 05:33
Трамп предложил помирить Южную Корею и Японию 21 июля 2019, 02:25
Все новости
Главные новости
Трамп: Я хочу, чтобы и Германия, и Франция, и Европейский Союз помогали Украине
Пожар в Киеве: горели автоцистерны с горючим
В последнюю неделю сентября обещают заморозки, местами сильные
Премьер-лига. "Динамо" разгромило "Ворсклу" в Полтаве
Все новости
Медицина

Как и зачем меняется медицина Светловодска

Фото

Поверить в мечту. Модель с особой кожей

еда

Как упорядочить холодильник, чтобы держать еду свежей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів