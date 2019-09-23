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В Японии авиакомпании отменили почти 500 авиарейсов

Понедельник, 23 сентября 2019, 05:31
В Японии авиакомпании отменили почти 500 авиарейсов

Японские авиакомпании отменили в воскресенье более 480 внутренних авиарейсов из-за тропического шторма "Тапа".

Источник: со ссылкой на NHK сообщает Укринформ.

"Отмененные авиарейсы, главным образом, связывали другие районы страны с юго-западным островом Кюсю, включая аэропорты в Фукуока, Миядзаки, Нагасаки, Кагосима и Сага", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи со стихийным бедствием компания All Nippon Airways отменила 151 авиарейс, а Japan Airlines перенесла на неопределенный срок 126 рейсов.

Напомним:

  • В Нью-Йорке прошел масштабный митинг в рамках глобального протеста против политики правительств, которая приводит к глобальной климатической кризиса. На акцию пришли около 300 000 человек.

Темы: Япониякатастрофы
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