На Київщині ще одна ДТП з вантажівкою та автобусом, є загиблі

Трагедія за участі вантажівки, автобуса та легковика сталася на 59 км. автодороги "Київ-Харків" поблизу с.Бзів, що у Баришівському районі. Загинуло троє людей.

Джерело: прес-служба поліції Київської області.

Деталі: Рухаючись у напрямку Харкова по швидкісній трасі, вантажівка зіткнулася із припаркованим на узбіччі пасажирським автобусом. Від удару той наїхав на трьох чоловіків, які стояли попереду нього.

Врізавшись в автобус, як повідомляє поліція, винуватця ДТП протягло вперед і він в’їхав та зчепився іще з однією машиною обабіч дороги.

Внаслідок аварії двоє осіб від отриманих травм загинули на місці пригоди, третій чоловік помер вже у кареті швидкої по дорозі до лікарні.

Наразі поліція встановлює причини катастрофи. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.

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