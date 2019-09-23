На Киевщине еще одно ДТП с грузовиком и автобусом, есть погибшие

Трагедия с участием грузовика, автобуса и легковушки произошла а 59 км. автодороги "Киев-Харьков" вблизи с.Бзив, что в Барышевском районе. Погибли три человека.

Источник: пресс-служба полиции Киевской области.

Детали: Двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним.

Врезавшись в автобус, как сообщает полиция, виновника ДТП протащило вперед и он въехал и сцепился еще с одной машиной на обочине дороги.

В результате аварии два человека от полученных травм погибли на месте происшествия, третий умер уже в карете скорой по дороге в больницу.

В настоящее время полиция устанавливает причины катастрофы. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.

Напомним: