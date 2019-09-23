На Киевщине еще одно ДТП с грузовиком и автобусом, есть погибшие
Трагедия с участием грузовика, автобуса и легковушки произошла а 59 км. автодороги "Киев-Харьков" вблизи с.Бзив, что в Барышевском районе. Погибли три человека.
Источник: пресс-служба полиции Киевской области.
Детали: Двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним.
Врезавшись в автобус, как сообщает полиция, виновника ДТП протащило вперед и он въехал и сцепился еще с одной машиной на обочине дороги.
В результате аварии два человека от полученных травм погибли на месте происшествия, третий умер уже в карете скорой по дороге в больницу.
В настоящее время полиция устанавливает причины катастрофы. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.
Напомним:
- Поздно вечером 22 сентября в Житомирской области произошла авария с участием грузовика и автобуса, в результате чего 9 человек погибли, еще 11 получили травмы.