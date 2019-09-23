На Житомирщині цистерна влетіла в автобус: 9 загиблих

Пізно ввечері 22 вересня у Житомирській області сталася аварія за участю вантажівки та автобуса, у результаті чого 9 осіб загинули, ще 11 отримали травми.

Джерело: поліція Житомирської області, Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Дослівно поліція: "Близько 22:30 на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Великий Молодьків Новоград-Волинського району, 55-річний водій "DAF" з напівпричепом (цистерна), рухаючись у напрямку столиці, не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням "Житомир-Яремче", що стояв на узбіччі дороги".

Деталі: 66-річний водій автобуса зупинився, щоб замінити колесо, частина його пасажирів, вийшли з салону і стояли на узбіччі дороги.

У результаті зіткнення 9 пасажирів автобуса загинули. Водія вантажівки та ще 9 пасажирів автобуса, віком від 42 до 71 року, госпіталізували до Новоград-Волинської лікарні.

ДСНС у ранковому зведенні повідомила, що близько 23:26 рятувальників викликали для деблокації загиблих та постраждалих. ДСНС повідомляє про 9 загиблих та 11 постраждалих.

Поліція за даним фактом відкрила провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Водія вантажівки затримали.

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