Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Житомирщині цистерна влетіла в автобус: 9 загиблих

Понеділок, 23 вересня 2019, 08:26
На Житомирщині цистерна влетіла в автобус: 9 загиблих

Пізно ввечері 22 вересня у Житомирській області сталася аварія за участю вантажівки та автобуса, у результаті чого 9 осіб загинули, ще 11 отримали травми.

Джерело: поліція Житомирської області, Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Дослівно поліція: "Близько 22:30 на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Великий Молодьків Новоград-Волинського району, 55-річний водій "DAF" з напівпричепом (цистерна), рухаючись у напрямку столиці, не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням "Житомир-Яремче", що стояв на узбіччі дороги". 

 

Деталі: 66-річний водій автобуса зупинився, щоб замінити колесо, частина його пасажирів, вийшли з салону і стояли на узбіччі дороги.

У результаті зіткнення 9 пасажирів автобуса загинули. Водія вантажівки та ще 9 пасажирів автобуса, віком від 42 до 71 року, госпіталізували до Новоград-Волинської лікарні.

ДСНС у ранковому зведенні повідомила, що близько 23:26 рятувальників викликали для деблокації загиблих та постраждалих. ДСНС повідомляє про 9 загиблих та 11 постраждалих.

Поліція за даним фактом відкрила провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.  

Водія вантажівки затримали.

Нагадаємо:

  • Це вже друга подібна аварія за вихідні. 21 вересня між селами Нова Долина та Прилиманським на Одещині переповнена маршрутка зіткнулася з вантажівкою. В результаті 9 людей загинули та 4 отримали травми.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЖитомирДТПжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Житомир
Нічна атака: у Житомирі пошкоджено десятки будинків, заклади освіти й охорони здоров’я
Росіяни вночі влучили в інфраструктурний об'єкт на Житомирщині
У Житомирі пролунали звуки вибухів – ЗМІ
Останні новини
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
Усі новини...
Реклама: