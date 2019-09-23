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Кличко звільняє двох заступників

Понеділок, 23 вересня 2019, 11:57
Кличко звільняє двох заступників

Міський голова Києва Віталій Кличко планує звільнити з посад двох своїх заступників Олександра Спасибка і Дмитра Давтяна.

Джерело: прес-конференція київського мера Віталія Кличка

Зокрема, на прес-конференції Кличко подякував Спасибку і Давтяну за роботу.

Пряма мова Кличка: "Я попросив написати заяви (про звільнення - ред.) і одного, і іншого. Зараз обов'язки перерозподілено між іншими заступниками. Частина відповідальності лежить відтепер на Максимі Бахматові. Зараз ми подаємо документи до Кабміну".

Деталі: Мер відзначив, що без погодження Кабміну не може ні призначити, ні звільнити своїх заступників. Він додав, що наразі може призначити Бахматова на посаду радника, але чекає санкції з КМУ. 

За словами Кличка, Спасибко втілив чимало успішних і знакових для міста проектів. Але є важливі питання, гостроту яких подолати не вдалося. І роботу над якими потрібно зробити значно ефективнішою. Це підготовка та ухвалення Генплану міста, питання архітектури та містобудування, детальних планів територій.

 
Олександр Спасибко

Давтян працював над проектами транспортної інфраструктури.

Пряма мова Кличка: "Але тут теж є виклики, що долаються темпами, які не задовольняють киян і мене як мера столиці. Це і темпи будівництва метро на Виноградар, і будівництво розв’язки на вулиці Богатирській, і зведення Шулявського шляхопроводу. Також є питання до роботи сфери паркування та впровадження електронного квитка в громадському транспорті".

 
Дмитро Давтян

За його словами, міська влада сфокусована на всіх цих викликах і налаштована на їх розв’язання. З новими силами і більш ефективною роботою.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличкоКиїв
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