Кличко звільняє двох заступників

Міський голова Києва Віталій Кличко планує звільнити з посад двох своїх заступників Олександра Спасибка і Дмитра Давтяна.

Джерело: коментар речниці КМДА Катерини Баранової, прес-конференція київського мера Віталія Кличка

Зокрема, на прес-конференції Кличко подякував Спасибку і Давтяну за роботу.

Пряма мова Кличка: "Я попросив написати заяви (про звільнення - ред.) і одного, і іншого. Зараз обов'язки перерозподілено між іншими заступниками. Частина відповідальності лежить відтепер на Максимі Бахматові. Зараз ми подаємо документи до Кабміну".

Деталі: Мер відзначив, що без погодження Кабміну не може ні призначити, ні звільнити своїх заступників. Він додав, що наразі може призначити Бахматова на посаду радника, але чекає санкції з КМУ.

За словами Кличка, Спасибко втілив чимало успішних і знакових для міста проектів. Але є важливі питання, гостроту яких подолати не вдалося. І роботу над якими потрібно зробити значно ефективнішою. Це підготовка та ухвалення Генплану міста, питання архітектури та містобудування, детальних планів територій.

Давтян працював над проектами транспортної інфраструктури.

Пряма мова Кличка: "Але тут теж є виклики, що долаються темпами, які не задовольняють киян і мене як мера столиці. Це і темпи будівництва метро на Виноградар, і будівництво розв’язки на вулиці Богатирській, і зведення Шулявського шляхопроводу. Також є питання до роботи сфери паркування та впровадження електронного квитка в громадському транспорті".

За його словами, міська влада сфокусована на всіх цих викликах і налаштована на їх розв’язання. З новими силами і більш ефективною роботою.

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