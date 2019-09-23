Кличко увольняет двух заместителей

Мэр Киева Виталий Кличко планирует уволить с должностей двух своих заместителей Александра Спасибка и Дмитрия Давтяна.

Источник: комментарий пресс-секретаря КГГА Екатерины Барановой, пресс-конференция киевского мэра Виталия Кличко

В частности, на пресс-конференции Кличко поблагодарил Спасибка и Давтяна за работу.

Прямая речь Кличко: "Я попросил написать заявления (об увольнении - ред.) и одного, и другого. Сейчас обязанности перераспределены между другими заместителями. Часть ответственности лежит теперь на Максиме Бахматове. Сейчас мы подаем документы в Кабмин".

Детали: Мэр отметил, что без согласования Кабмина не может ни назначить, ни уволить своих заместителей. Он добавил, что сейчас может назначить Бахматова лишь на должность советника, но ждет санкции с КМУ.

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