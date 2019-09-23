Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський дав Богдану ще одну заступницю

Понеділок, 23 вересня 2019, 12:01
Зеленський дав Богдану ще одну заступницю
fb/Yuliya Kovaliv

Президент України Володимир Зеленський призначив Юлію Ковалів заступницею керівника Офісу президента.

Джерело: Указ №714/2019 опублікований на сайті президента.

Дослівно: "Призначити Ковалів Юлію Ігорівну заступником керівника Офісу президента України".

Що було раніше: 4 вересня Зеленський призначив Анну Коваленко заступником керівника Офісу президента. Коваленко стала першою жінкою серед заступників Богдана.

Нагадаємо:

З липня 2015-го року по листопад 2016-го Юлія Ковалів обіймала посаду першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України в уряді Арсенія Яценюка. З квітня 2016 року по квітень 2017 року голова наглядової ради НАК "Нафтогаз України". З січня 2017 року глава офісу Національної інвестиційної ради при президенті України.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс президентаЗеленськийБогдан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Офіс президента
ОП про візит Зеленського на саміт НАТО: Все залежить від ситуації на полі бою
В ОП розповіли, як відновлюється водопостачання після підриву Каховської ГЕС
Татаров має вплив на різні силові відомства через "своїх людей" – УП
Останні новини
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
Усі новини...
Реклама: