Зеленський дав Богдану ще одну заступницю

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Понеділок, 23 вересня 2019, 12:01

Президент України Володимир Зеленський призначив Юлію Ковалів заступницею керівника Офісу президента.

Джерело: Указ №714/2019 опублікований на сайті президента.

Дослівно: "Призначити Ковалів Юлію Ігорівну заступником керівника Офісу президента України".

Що було раніше: 4 вересня Зеленський призначив Анну Коваленко заступником керівника Офісу президента. Коваленко стала першою жінкою серед заступників Богдана.

Нагадаємо:

З липня 2015-го року по листопад 2016-го Юлія Ковалів обіймала посаду першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України в уряді Арсенія Яценюка. З квітня 2016 року по квітень 2017 року голова наглядової ради НАК "Нафтогаз України". З січня 2017 року глава офісу Національної інвестиційної ради при президенті України.

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Теми: Офіс президента Зеленський Богдан


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