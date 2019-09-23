Зеленский дал Богдану еще оду заместительницу

Что было раньше: 4 сентября Зеленский назначил Анну Коваленко заместительницей руководителя Офиса президента. Коваленко стала первой женщиной среди заместителей Богдана.

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