Зеленский дал Богдану еще оду заместительницу

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Понедельник, 23 сентября 2019, 12:01

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юлию Ковалив заместителем руководителя Офиса президента.

Источник: Указ №714/2019 опубликованный на сайте президента.

Дословно: "Назначить Ковалив Юлию Игоревну заместителем руководителя Офиса президента Украины".

Что было раньше: 4 сентября Зеленский назначил Анну Коваленко заместительницей руководителя Офиса президента. Коваленко стала первой женщиной среди заместителей Богдана.

Напомним:

  • С июля 2015 года по ноябрь 2016-го Юлия Ковалив занимала должность первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины в правитьельстве Арсения Яценюка. С апреля 2016 по апрель 2017 председатель наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". С января 2017 глава офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

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Темы: Офис президента Зеленский Богдан


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