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Зеленський призначив головного СБУшника Одещини

Понеділок, 23 вересня 2019, 13:27

Президент Володимир Зеленський призначив Віталія Харченка начальником управління Служби безпеки України в Одеській області.

Джерело: указ від 23 вересня на сайті глави держави.

Дослівно: "Призначити Харченка Віталія Васильовича начальником Управління Служби безпеки України в Одеській області".

Деталі: У відкритих джерелах інформації немає згадувань про такого співробітника СБУ. Водночас за даними судового реєстру, людина з таким ім’ям, принаймні у 2017-2018 роках, обіймала посаду начальника 3 інспекції Головної інспекції Служби безпеки України. Один із підлеглих чиновника судився з ним, вимагаючи визнати протиправним і скасувати догану, оголошену Харченком, та скасувати наказ про зменшення преміювання.

Що передувало: У червні Зеленський позбавив посади керівника управління СБУ в Одеській області Олександра Довженка серед низки звільнень із мотивацією "відзначилися в негативному плані у явищах, які пов’язані з контрабандою".

Українська правда

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Теми: СБУ
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