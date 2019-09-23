Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский назначил главного СБУшника Одесской области

Понедельник, 23 сентября 2019, 13:27

Президент Владимир Зеленский назначил Виталия Харченко начальником управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

Источник: указ от 23 сентября на сайте главы государства.

Дословно: "Назначить Харченко Виталия Васильевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Одесской области".

Детали: В открытых источниках информации нет упоминаний о таком сотруднике СБУ. В то же время по данным судебного реестра, человек с таким именем, по крайней мере в 2017-2018 годах, занимал должность начальника 3 инспекции Главной инспекции Службы безопасности Украины. Один из подчиненных чиновника судился с ним, требуя признать противоправным и отменить выговор, объявленный Харченко, и отменить приказ об уменьшении премирования.

Что предшествовало: В июне Зеленский лишил должности руководителя управления СБУ в Одесской области Александра Довженко среди ряда увольнений с мотивацией "отличились в негативном плане в явлениях, связанных с контрабандой".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
СБУ
Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
СБУ сообщила о новом подозрении блогеру Шарию
Последние новости
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
Все новости...
Реклама: