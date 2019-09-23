Зеленский назначил главного СБУшника Одесской области

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Понедельник, 23 сентября 2019, 13:27

Президент Владимир Зеленский назначил Виталия Харченко начальником управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

Источник: указ от 23 сентября на сайте главы государства.

Дословно: "Назначить Харченко Виталия Васильевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Одесской области".

Детали: В открытых источниках информации нет упоминаний о таком сотруднике СБУ. В то же время по данным судебного реестра, человек с таким именем, по крайней мере в 2017-2018 годах, занимал должность начальника 3 инспекции Главной инспекции Службы безопасности Украины. Один из подчиненных чиновника судился с ним, требуя признать противоправным и отменить выговор, объявленный Харченко, и отменить приказ об уменьшении премирования.

Что предшествовало: В июне Зеленский лишил должности руководителя управления СБУ в Одесской области Александра Довженко среди ряда увольнений с мотивацией "отличились в негативном плане в явлениях, связанных с контрабандой".

Украинская правда

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Темы: СБУ


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