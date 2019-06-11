За вибори і контрабанду: Зеленський звільнив кілька посадовців СБУ

Президент Володимир Зеленський звільнив 2 заступників голови Служби безпеки та 5 начальників обласних управлінь відомства.

Про це під час брифінгу у вівторок повідомив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка.

За його словами, заступиків голови СБУ Олега Фролова і Владислава Косинського звільнили тому, що посадовці "причетні до багатьох протиправних діянь, в тому числі, які вчинялися під час виборчої кампанії".

"І це, насправді, для них тільки початок цього шляху, я маю на увазі звільнення, інші речі будуть здійснюватись у процесуальному порядку", – зазначив Рябошапка.

В АП також кажуть, що звільнені керівники регіональних управлінь "відзначилися в негативному плані у явищах, які пов’язані з контрабандою".

Йдеться про керівника відомства в Одеській області Олександра Довженка, у Львівській області – Олександра Ткачука, у Вінницькій області – Олега Зозулю, у Закарпатській області – Володимира Пахнюка і в Чернівецькій області – Руслана Сторожука.

"Це ті регіони, де було зафіксовано багато явищ, пов’язаних з контробандою", – стверджує Рябошапка.

Пізніше на сайті президента був також оприлюднений указ про звільнення керівника СБУ у Волинській області Юрія Фелонюка.

Нагадаємо: