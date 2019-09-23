Росіяни надумали боротися з фейками: готують списки
Офіційні російські медійники вирішили створити список видань, що поширюють фейкову інформацію.
Джерело: російське агентство ТАСС із посиланням на матеріали доповіді глави Роскомнагляду Олександра Жарова до форуму Союзу журналістів Росії "Вся Росія".
Дослівно: "Роскомнагляд зі свого боку попрацював дану тему, і зараз ми готові створити на сайті Роскомнагляд відповідний відкритий список видань, інтернет-спільнот і осіб, які регулярно беруть участь у поширенні фейків".
Деталі: Вказується, що у цьому переліку будуть вказуватися адреси сторінок, "які поширюють недостовірну інформацію та опис такої інформації".
Передісторія:
- З 2014 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України почала забороняти трансляції російських каналів через подачу викривленої інформації щодо подій в Україні.
- Російські ЗМІ ігнорували факти присутності російських військових і російської зброї під час бойових дій на Донбасі і анексії Криму.
- Пострадянські країни, такі як Латвія, Литва чи Польща публічно виступають за боротьбу із російською пропагандою.
- Російські офіційні ЗМІ неодноразово ловили на розповсюджуванні фейків. Так російський державний телеканал "Звезда" заявив, що на похоронах журналіста Сергія Доренка поговорив з артисткою Оленою Образцовою, хоча вона сама померла у 2015 році, а похорону Доренка ще не було.
- Гендиректора МІА "Россия сегодня" Дмитро Кисельов регулярно розповідає спотворену інформацію про події в Україні.
- У 2015 році Європейський Союз оприлюднив прізвища 12 громадян Росії і України, проти яких введені санкції за дії з анексії Криму. Серед них був також Кисельов.
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