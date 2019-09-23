Росіяни надумали боротися з фейками: готують списки

Офіційні російські медійники вирішили створити список видань, що поширюють фейкову інформацію.

Джерело: російське агентство ТАСС із посиланням на матеріали доповіді глави Роскомнагляду Олександра Жарова до форуму Союзу журналістів Росії "Вся Росія".

Дослівно: "Роскомнагляд зі свого боку попрацював дану тему, і зараз ми готові створити на сайті Роскомнагляд відповідний відкритий список видань, інтернет-спільнот і осіб, які регулярно беруть участь у поширенні фейків".

Деталі: Вказується, що у цьому переліку будуть вказуватися адреси сторінок, "які поширюють недостовірну інформацію та опис такої інформації".

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