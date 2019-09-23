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Россияне решили бороться с фейками: готовят списки

Понедельник, 23 сентября 2019, 13:52

Официальные российские медийщики решили создать список изданий, распространяющих фейковую информацию.

Источник: российское агентство ТАСС со ссылкой на материалы доклада главы Роскомнадзора Александра Жарова к форуму Союза журналистов России "Вся Россия".

Дословно: "Роскомнадзор со своей стороны поработал данную тему, и в настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении фейков".

Детали: Указывается, что в этом перечне будут указываться адреса страниц, "которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации".

Предыстория:

  • С 2014 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины начала запрещать трансляции российских каналов из-за подачу искаженной информации о событиях в Украине.
  • Российские СМИ игнорировали факты присутствия российских военных и российского оружия во время боевых действий на Донбассе и аннексии Крыма.
  • Постсоветские страны, такие как Латвия, Литва или Польша публично выступают за борьбу с российской пропагандой.
  • Российские официальные СМИ неоднократно ловили по распространению фейков. Так российский государственный телеканал "Звезда" заявил, что на похоронах журналиста Сергея Доренко поговорил с артисткой Еленой Образцовой, хотя она сама умерла в 2015 году, а похорон Доренко еще не было.
  • Гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев регулярно рассказывает искаженную информацию о событиях в Украине.
  • В 2015 году Европейский Союз обнародовал фамилии 12 граждан России и Украины, против которых введены санкции за действия по аннексии Крыма. Среди них был также Киселев.

Темы: Росcиявойнапропаганда
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