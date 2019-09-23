Россияне решили бороться с фейками: готовят списки

Официальные российские медийщики решили создать список изданий, распространяющих фейковую информацию.

Источник: российское агентство ТАСС со ссылкой на материалы доклада главы Роскомнадзора Александра Жарова к форуму Союза журналистов России "Вся Россия".

Дословно: "Роскомнадзор со своей стороны поработал данную тему, и в настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении фейков".

Детали: Указывается, что в этом перечне будут указываться адреса страниц, "которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации".

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