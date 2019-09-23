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"Лєдокол" Бахматов розповів, за що відповідатиме в КМДА

Понеділок, 23 вересня 2019, 15:27
Лєдокол Бахматов розповів, за що відповідатиме в КМДА

Новий радник міського голови Києва Віталія Кличка Максим Бахматов сподівається, що буде корисний столиці.

Джерело: пост Бахматова у Facebook

Пряма мова: "Мої напрямки, за які я буду відповідальний: стратегічні питання, діджиталізація, інформаційні технології, містобудування та архітектура, розвиток підприємництва, робота з інвесторами, регуляторна політика".

 

Деталі: Новопризначений радник Кличка зазначив: "має відчуття, що йшов до цієї позиції з моменту, як його дід – киянин Бахматов Адольф Ісакович, став головним архітектором міста Львова". Стосовно найближчих тижнів Бахматов планує "входити в позицію, зробити аналітику, а потім дасть план наступних дій".

Він пообіцяв у своїй роботі прозорість і ефективність. Бахматов окремо зазначив, що чекає "на реальні ідеї, цікавих людей, круті проекти для запуску та здорові критичні зауваження".

Що передувало: 23 вересня стало відомо, що міський голова Києва призначив на посаду свого радника керуючого партнера інноваційного центру-містечка UNIT.City і колишнього керівника експоцентру ВДНГ Максима Бахматова.

Нагадаємо:

  • Бахматов - колишній резидент КВН і Comedy Club в Україні із псевдонімом "Лєдокол Бахматов". У 2000-х почав займатися підприємницькою діяльністю та розвитком IT. 
  • У 2005 році створив компанію UkrGameExport, яка займалася продюсуванням та просуванням комп'ютерних ігор, а також IT-компанію UkrGerman Enterprise.
  • Восени 2014 року Бахматов більше місяця провів у вітрині магазину "Цитрус" на Хрещатику в рамках проекту "Частинка серця". Проект збирав кошти для проведення дорогих кардіологічних операцій важко хворим дітям. За місяць проживання у вітрині магазину Бахматов зібрав 1,6 млн грн благодійних коштів.
  • У 2015 році працював генеральним директором Національного експоцентру України Державного управління справами (ВДНГ).
  • З квітня 2017 року став керуючим партнером інноваційного центру-містечка UNIT.City в Києві.

Українська правда

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Теми: Київ
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