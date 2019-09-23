"Лєдокол" Бахматов розповів, за що відповідатиме в КМДА

Новий радник міського голови Києва Віталія Кличка Максим Бахматов сподівається, що буде корисний столиці.

Джерело: пост Бахматова у Facebook

Пряма мова: "Мої напрямки, за які я буду відповідальний: стратегічні питання, діджиталізація, інформаційні технології, містобудування та архітектура, розвиток підприємництва, робота з інвесторами, регуляторна політика".

Деталі: Новопризначений радник Кличка зазначив: "має відчуття, що йшов до цієї позиції з моменту, як його дід – киянин Бахматов Адольф Ісакович, став головним архітектором міста Львова". Стосовно найближчих тижнів Бахматов планує "входити в позицію, зробити аналітику, а потім дасть план наступних дій".

Він пообіцяв у своїй роботі прозорість і ефективність. Бахматов окремо зазначив, що чекає "на реальні ідеї, цікавих людей, круті проекти для запуску та здорові критичні зауваження".

Що передувало: 23 вересня стало відомо, що міський голова Києва призначив на посаду свого радника керуючого партнера інноваційного центру-містечка UNIT.City і колишнього керівника експоцентру ВДНГ Максима Бахматова.

Нагадаємо: